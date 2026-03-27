"Leda tak zpověď." Omluva podle Halíka nestačí, kvůli falešné fotce žádá Kettnerovo odvolání

Skandál kolem falešného snímku ministerského náměstka Zdeňka Kettnera (SPD) s hlavou spolku Milion chvilek Mikulášem Minářem a teologem Tomášem Halíkem patrně neskončí jen omluvou, jak by si přál Kettnerův šéf, ministr školství Robert Plaga (za ANO). Milion chvilek v pátek oznámil, že chystá žalobu, smířlivý není ani Halík. "Považoval bych za adekvátní odvolání náměstka z jeho funkce," uvedl.
Ministr školství Robert Plaga (za ANO) se v pátek se svým náměstkem Zdeňkem Kettnerem (SPD) domluvil, že omluva za sdílení falešné fotografie s předsedou spolku Milion chvilek Mikulášem Minářem a teologem Tomášem Halíkem má mít adekvátní formu. Pokládá za ni jejich osobní setkání, uvedl na síti X. Kettner sdílel a později smazal fotografii vytvořenou pomocí umělé inteligence, na které byli Mináš a Halík s mužem obviněným ze zapálení průmyslové haly v Pardubicích. Případem se zabývá pražská policie.
Plaga ve čtvrtek uvedl, že považuje věc za velmi vážnou a očekává od Kettnera omluvu. "Podle náměstka Kettnera šlo o chybu a byl jsem z jeho strany ujištěn, že se nic takového a ani podobného již nebude opakovat," uvedl ministr. V pátek doplnil, že se s Kettnerem dohodl, že omluva musí mít adekvátní formu. "Za tu mimo jiné pokládám osobní setkání všech zúčastněných. Předpokládám, ze o toto setkání projeví Mikuláš Minář a Tomáš Halík zájem," uvedl.
„Namístě je odvolání“
Halík v reakci uvedl, že omluva je podle něj málo. „Vážím si dobré vůle pana ministra, ale považoval bych za adekvátní odvolání náměstka z jeho funkce. Nevidím řešení ve formální omluvě nebo v jednom setkání,“ uvedl.
„Jsem přesvědčen, že nešlo o ojedinělý úlet pana Kettnera, nýbrž že smyslem existence a veškeré činnosti SPD a ostatních antisystémových stran je trvale pomocí lží a dalších amorálních prostředků systematicky rozvracet demokratický, proevropský a prozápadní charakter našeho státu,“ říká známý teolog bez obalu. „Přítomností sil, nahrávajících zájmům Ruska, v klíčových strukturách státu platíme za Babišovu imunitu a únik před spravedlností. Šíření podvodných fotografií vnímám jako pouze jednu ukázku daleko hlubšího zla na současné politické scéně.“
Na dotaz Aktuálně.cz, zda je přesto ochoten k osobnímu setkání s Kettnerem, Halík uvedl, že zatím žádné pozvání neobdržel. „Před Velikonocemi se věnuji hlavně pastoračním povinnostem. Pokud se chce pan náměstek vyzpovídat, rád ho přijmu mezi kajícníky,“ dodal.
Chystá se žaloba
Předseda Milionu chvilek Minář podle Deníku N avizoval, že s právníkem řeší další postup. Milion chvilek následně podle serveru iDNES.cz ohlásil, že na Kettnera podá žalobu, po předsedovi hnutí SPD Tomiu Okamurovi zároveň žádá omluvu. O podání žaloby podle webu uvažuje i Halík.
Minář a Halík jsou na falešné fotografii zobrazeni spolu s mladíkem, kterého policie obvinila z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině v souvislosti s požárem haly pardubické zbrojovky LPP Holding z 20. března. Mladíka poslal pardubický soud do vazby spolu s další zadrženou ženou. Třetí podezřelou zadržela policie na Slovensku, čeští policisté pracují na jejím předání do České republiky.
Kettner webu iDNES.cz řekl, že snímek nevytvořil a po upozornění, že jde o podvrh, ho smazal. Podle Deníku N upravenou fotografii zřejmě jako první zveřejnila facebooková stránka ČT25 Pravda bez cenzury. Podle odborníků, které Deník N oslovil, se zaměřuje na šíření takzvaných deepfake dezinformací.
K požáru se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction. LPP Holding před několika lety oznámil, že chce v Pardubicích společně s izraelskou firmou Elbit Systems vyrábět a vyvíjet drony. Spolupráce ale podle firmy nikdy nezačala. Bezpečnostní složky podle dřívějších informací médií pracují i s variantou, že jde o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou, tedy že údajná skupina ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.
Ctihodný Nandá a otcův pokračovatel. Kdo je český mnich, kterého zabil na Srí Lance levhart?
Podle informací redakce deníku Aktuálně.cz má být českým budhistickým mnichem, jehož při meditaci v jeskyni na Srí Lance zabil levhart, 43letý Jiří Zouhar. Uvedl to manažer meditačního budhistického centra Lotus s tím, že se pravděpodobně jedná o muže, jemuž se přezdívalo Ctihodný Nandá. Redakci se rovněž podařilo ztotožnit Zouhara s mužem na fotografii, kterou zveřejnil server Hiru News.
Autodrom v exekuci prohrál další soud, autoklub mezitím oznámil překvapivý krok
Jen necelé dva týdny stačily Okresnímu soudu v Mostě, aby rozhodl, zda nařídí zastavení exekuce tamějšího závodního okruhu. Nestalo se. Argumenty autodromu před soudcem Danielem Nevečeřalem neobstály. Exekuční řízení, do něhož se závodiště dostalo kvůli nepřiměřenému hluku, tak pokračuje. Do nejisté situace kolem autodromu pak zasáhl ještě čerstvou zprávou prezident Autoklubu ČR.
Novinky z Colours of Ostrava: Vystoupí Pokáč, Garand i divadlo Losers Cirque Company
Festival Colours of Ostrava letos uvede několik divadelních představení. Návštěvníci se mohou těšit na Národní sbírku zlozvyků v podání Losers Cirque Company, poctu Zuzaně Navarové v inscenaci A pak usnu a vstanu nebo na fotbalovou energii v podání domácího Divadla Petra Bezruče s hrou Baníček, ale, ale, ale. Ve čtvrtek to řekl mluvčí přehlídky Ondřej Bambas.
Fanoušci v postup na světový šampionát nevěří. Drtivá většina sází na Dány
I když budou dánští fotbalisté v úterním finále play off o mistrovství světa proti českému týmu hrát na soupeřově stadionu v Praze, podle bookmakerů jsou poměrně výrazným favoritem.