"Viděl jsem ho a byl totálně mimo." Vraždění na radnici má tvář, oběti i jednu záhadu

Při střelbě na městském úřadě v Chřibské na Děčínsku zemřel v pondělí dopoledne jeden člověk a samotný útočník, který obrátil zbraň proti sobě. Dalších šest lidí, včetně starosty obce a tří policistů, utrpělo zranění. Nejasnosti dosud panují ohledně střelcova motivu. Policie začala v průběhu dne zveřejňovat další informace. Deník Aktuálně.cz přináší přehled těch nejdůležitějších.
Co se vlastně stalo?
Vše začalo krátce před desátou hodinou dopoledne v obci Chřibská poblíž národního parku České Švýcarsko v Ústeckém kraji. „V současné chvíli vyjíždí všechny naše dostupné síly a prostředky do obce Chřibská na Děčínsku, na Městský úřad, jelikož nám bylo oznámeno, že má v těchto místech docházet ke střelbě,“ zněla první informace, kterou policie zveřejnila. Varovala také, aby se lidé místu vyhnuli.
Útočník podle svědků nejprve vypálil několik ran do auta stojícího před místním městským úřadem a teprve poté vstoupil do budovy. A zde zahájil další palbu. Podle prvotních informací u sebe měl dvě krátké a jednu dlouhou palnou zbraň. Během úterý pak policie uvedla, že zbraně měl čtyři a vystřílel několik desítek ran. Jak později vyšlo najevo, zbraně držel nelegálně.
„Co jsem slyšel, tak měl ten chlap spoustu zbraní u sebe doma, nelegálně. Znal jsem ho od vidění. Měl pofiderní minulost už předtím, byl to feťák,” uvedl například pro Seznam Zprávy jeden z místních.
Jak probíhal zásah policie?
Policie na místo dorazila během několika minut. Následovala přestřelka. „Útočil na policisty, kteří střelbu opětovali,“ uvedl policejní prezident Martin Vondrášek. Během toho střelec zranil tři policisty. Všechny pouze lehce. Několik minut před půl jedenáctou pak policie oznámila eliminaci útočníka. Zřejmě se zabil sám poté, co policie začala opětovat jeho palbu.
Co si řádění vraha vyžádalo?
Teprve poté vyšla najevo bilance útočníkova řádění. Jednoho člověka zavraždil. Podle všeho jde o zaměstnance úřadu. Zranil pak šest lidí, včetně tří zmíněných policistů. Jednu ženu zranil těžce. Mezi zraněnými je i místní starosta Jan Machač (nez.). Jedna žena ze zraněných byla zřejmě zasažena omylem z policejní zbraně. Jak dnes uvedla policie, vše tak začala vyšetřovat Generální inspekce bezpečnostních sborů
Proč vrah střílel?
Velkou otázkou je střelcův motiv. Podle jednoho z místních, které citoval Děčínský deník, měl útočník vtrhnout do jedné z kanceláří úřadu s úmyslem zabít ženu, co tam pracovala. V tom se mu měli pokusit zabránit starosta a muž, kterého útočník poté zavraždil. Starosta údajně vyvázl s prostřelenou nohou a ramenem. „Do sanitky šel ale po svých a tam už se o něj postarali,“ uvedl starostův syn.
Podle informací MF Dnes pak měl útok mířit přímo na starostu. Zastřeleným je podle deníku místní údržbář, který se útočníkovi postavil. Ohledně útočníkova motivu se zatím příliš nevyjadřuje ani policie.
„Zdá se, že řešil vztahové problémy,“ uvedl zatím stručně policejní prezident. „Můžeme vyloučit extremistický nebo teroristický podtext,“ uvedl dále. Na městském úřadě údajně pracovala i střelcova matka. Co přesně za útokem stálo, je ale zatím pouze předmětem spekulací, čeká se na vyjádření policie.
Kdo je vrah?
Jméno střelce prozatím není veřejně potvrzeno, ačkoliv médii už proběhlo. Místní jej ale znají, známý byl i policii. „Policie s ním již měla nějaké trestní řízení, pro které jsme ho prověřovali. Ale byly to věci, které se netýkaly žádné násilné trestné činnosti,“ uvedl krajský policejní ředitel Zbyněk Dvořák.
Útočník údajně bydlel hned naproti městskému úřadu, kde vraždil. Údajně šlo o uživatele drog. „Byl takovej tichej, moc o sobě nedával vědět. Ještě před dvěma dny jsem ho viděl, to byl totálně mimo. Pil a bral drogy,“ popsal například vraha jeden z místních. Muž drogy prý i prodával.
Co se bude dít dál?
Budovu úřadu prohlédl policejní pyrotechnik. V noci na úterek pak policie ukončila ohledávání úřadu.
V nemocnici podle posledních informací zůstávají dva zranění, ostatní už byli propuštěni do domácího léčení. V tuto chvíli policie střelbu prověřuje jako zvlášť závažný zločin vraždy. Čeká se, až policie oznámí motiv střelce.