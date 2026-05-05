„Já, níže podepsaný…“ Už není cesty zpět, jsem masový vrah

Nová dokumentární série Vina: Případ fakulta pojednává o masové střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
David K. zavraždil v prosinci 2023 17 lidí: 14 studentů a učitelů, novorozence s jeho otcem v Klánovickém lese a svého vlastního otce doma. Případ byl rychle uzavřen s tvrzením policie, že nepochybila. Přesto zůstávají nezodpovězené otázky: Mohla policie vraha zastavit? Je špatný novinář ten, který klade otázky, nebo ten, kdo se spokojí s oficiální verzí?
První díl minisérie VINA: Případ fakulta se zabývá událostmi, které předcházely střelbě na Filozofické fakultě: Dvojnásobnou vraždou v Klánovickém lese z 15. prosince 2023, tím, co o pachateli vypovídal jeho počítač, a tím, jak blízko se k němu policie dostala ještě před 21. prosincem. Kolik chybělo, aby si policie dala dohromady informace dřív? A proč se tak nestalo? Minisérie vychází na platformě vlny.cz, Aktuálně.cz přináší ukázku prvního dílu.
Devět dní před Štědrým dnem v poledne vystoupil David K. na nádraží v Klánovicích. Místo si na internetu vybíral z několika lokalit, než nakonec vybral Klánovice, které znal ze školního výletu. Přijel s přesně naplánovanou trasou vlakem a autobusy, se dvěma zbraněmi: malorážkovou pistolí Beretta 71 a pistolí Glock 45, obě s tlumiči.
V lese dlouho bloudil. Svou cestu popsal v dopise adresovaném policii, který napsal ještě té noci a který si 21. prosince přinesl s sebou na Filozofickou fakultu. Díky tomuto dopisu a záběrům, které autoři minisérie získali a které dosud nebyly zveřejněny, lze dnes rekonstruovat, kudy šel a co se v lese odehrálo.
Otce s dvouměsíčním novorozencem v kočárku zastřelil a odpoledne se vrátil vlakem do Prahy. Záběry z Masarykova nádraží jeho příjezd zaznamenaly. Téže noci sepsal zmíněný dopis adresovaný policii, v němž průběh prvních vražd přesně popsal.
Co vypovídal počítač a balistika
Data z počítače Davida K. ukazují, že velmi často vyhledával téma vrahů a vraždění. Neměl žádné výraznější pozitivní aktivity a čas trávil převážně u počítače, sledoval pornografická videa a jeho jediným koníčkem byly zbraně a střelba. Tento vzorec přetrvával i po vraždách v Klánovicích.
Navečer po vraždách v Klánovicích, když se David K. vrátil do Prahy, doma pokračoval v prohlížení obsahu stejného charakteru. Vyhledával bizarní podoby násilí, včetně japonských masových a sériových vrahů.
Den po vraždách v Klánovickém lese začala policie pracovat s hlavním vodítkem. Tím byl typ použité zbraně, kterým byl Glock, vyrobený po 1. lednu 2014. Ve Středočeském kraji včetně Prahy jich bylo v registraci přes devět tisíc. Policie spustila vylučovací pátrání a zjišťovala, kdo z držitelů takové zbraně nakupoval subsonické střelivo, protože pachatel použil tlumič. Policisté zbraně zajišťovali a odváželi k balistické expertize. Dvě kružnice s centrem v Klánovickém lese se postupně zužovaly.
Dokumentaristka Jana Škopková: Důležitý je veřejný zájem a právo ptát se
Autorka minisérie VINA: Případ fakulta Jana Škopková vysvětluje, proč je návrat k uzavřené kauze nejen legitimní, ale nutný. „Nikdy jsem nezažila nic víc přikrytého,“ říká v podcastu, do kterého si Vlny ve spolupráci s deníkem Aktuálně.cz budou zvát hosty, kteří mají ke kauze co říct. Podle Škopkové je kladení otázek základem novinářské práce. „Úlohou novináře je se k tomu vrátit a podívat se, jestli se tam nestalo něco, co se stát nemělo,“ říká. Právě v tom vidí zásadní veřejný zájem – nejde o minulost samotnou, ale o budoucnost. „Pokud by se to stalo znovu, musíme se z toho poučit,“ vysvětluje. Masové násilí podle ní není v evropském kontextu ojedinělé a Česko není výjimkou. Podcast moderuje redaktor Aktuálně.cz Viet Tran a poslechnout si ho můžete ZDE.
David K. byl v hledáčku. Byl už mezi vytipovanými – policie věděla, kolik zbraní vlastní, že je držitelem Glocku použitého k vraždám, a pátrání k němu směřovalo.
Klíčová otázka prvního dílu minisérie zní: Co ještě mohla policie v té době prověřit? Možným krokem byl registr léků, tedy kdo z vytipovaných osob bere antidepresiva nebo se léčí či léčil psychiatricky. Na další bílá místa vyšetřování se minisérie zaměřuje v následujících dílech.
Minisérie Vina: Případ fakulta a mediální platforma Vlny
Minisérie Vina: Případ fakulta vznikla v mediální platformě Vlny. Právě na ní najdete exkluzivně celé epizody i doprovodný podcast s experty. Za režií a scénářem stojí zkušená dokumentaristka Jana Škopková. První díl vyšel na vlny.cz v pondělí 4. května.
Za platformou stojí tým seniorních novinářů, publicistů a specialistů, z nichž každý má na starosti téma nebo rubriku, které se dlouhodobě věnuje. Vlny se pohybují napříč oblastmi – politika, krimi, kultura, sport, byznys, historie – a vedle článků nabízejí i produkci kampaní a kreativních projektů pro partnery.
Silnou stránkou platformy jsou podcasty. Na vlny.cz najdete desítky pořadů od politické analýzy přes válečné reportáže až po rozhovory s osobnostmi. Mezi ně patří například Deník reportérek, politický pořad PALIČKA!, I Want More! Matěje Hollana či právě nová minisérie VINA: Případ fakulta.