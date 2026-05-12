„Byl rozrušený a nesvůj.“ Co a kdy se policie dozvěděla o střelci z fakulty?

Nová dokumentární série Vina: Případ fakulta pojednává o masové střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
Cesta vraha Davida K. z domova v Hostouni na Filozofickou fakultu minutu po minutě. Jak a kde se hlásil jeho mobil? Stejná trasa i časy z pohledu policie: kdy se dozvěděla, že může být nebezpečný? Detailní rekonstrukce osudného dne ukazuje, že mezi prvními varovnými signály a střelbou bylo několik momentů, kdy bylo možné zasáhnout. Policie měla informace, jméno i podezření.
Druhý díl minisérie VINA: Případ fakulta rekonstruuje tragické události dne 21. prosince 2023 po minutách. Kdo zavolal na záchrannou službu a proč, jak probíhala cesta Davida K. do Prahy a co měla policie v té době k dispozici. Minisérie vychází na platformě vlny.cz, Aktuálně.cz přináší ukázku z 2. dílu.
Ráno 21. prosince 2023 bylo pro rodinu Davida K. na první pohled běžné. Sestra odešla do práce před půl šestou, matka o hodinu později. Otec nakrmil králíky a zůstal doma se synem sám. Do práce na letišti měl odejít po sedmé jako obvykle, ale nedorazil. Dispečer mu napsal a omluvná odpověď přišla zpět, ovšem nepsal ji otec.
Krátce před polednem poslal David K. také zprávu bývalé spolužačce z gymnázia. Z jeho slov bylo zřejmé, že se chystá udělat něco zásadního, a naznačil, že ho k tomu ona a ostatní svým způsobem přivedli. Dívka na zprávu reagovala, ale David K. přestal po chvíli odpovídat. O pár minut nato zrušil své účty na sociálních sítích.
Spolužačka to vzala vážně a zavolala na záchrannou službu; průběh telefonátu je v tomto díle miniseriálu zachycen. Díky jejímu rozhodnutí se do případu zapojili záchranáři i policisté. Ti poté v domě nalezli mrtvého otce. V té chvíli byl David K. už na cestě do Prahy.
Cesta na fakultu
Ve 12:10 nastoupil David K. na zastávce autobusu v Hostouni. Měl batoh a táhl za sebou černou tašku na kolečkách. Uvnitř byly zbraně, tisícovka nábojů, řetěz a zámek. Taška byla tak těžká, že ji sám těžko nakládal do autobusu.
„Byl rozrušený a nesvůj. Působil na mě dojmem, že je vystrašený, jako by před něčím utíkal. Jako když z toho místa chce rychle zmizet,“ popsal řidič autobusu pro policii.
Dokumentaristka Jana Škopková: Důležitý je veřejný zájem a právo ptát se
Autorka minisérie VINA: Případ fakulta Jana Škopková vysvětluje, proč je návrat k uzavřené kauze nejen legitimní, ale nutný. „Nikdy jsem nezažila nic víc přikrytého,“ říká v podcastu, do kterého si Vlny ve spolupráci s deníkem Aktuálně.cz budou zvát hosty, kteří mají ke kauze co říct. Podle Škopkové je kladení otázek základem novinářské práce. „Úlohou novináře je se k tomu vrátit a podívat se, jestli se tam nestalo něco, co se stát nemělo,“ říká. Právě v tom vidí zásadní veřejný zájem – nejde o minulost samotnou, ale o budoucnost. „Pokud by se to stalo znovu, musíme se z toho poučit,“ vysvětluje. Masové násilí podle ní není v evropském kontextu ojedinělé a Česko není výjimkou. Podcast moderuje redaktor Aktuálně.cz Viet Tran a poslechnout si ho můžete ZDE.
Na letišti Václava Havla přestoupil David K. na další spoj. I tento řidič si ho později vybavil, a to především proto, že bez jeho vědomí použil plošinu pro vozíčkáře, aby těžkou tašku z autobusu dostal.
Ve 12:39 nastoupil do linky 119 na Veleslavín. Mezitím policie eviduje v systému jeho telefonní číslo a žádá o lokalizaci mobilu. Zjišťuje, že byl naposledy zapnutý ve 12:17, tedy když seděl v autobuse. Na Veleslavíně přestoupil na metro a odjel přímo na Staroměstskou. V 13:21 vstoupil na Filozofickou fakultu a výtahem vyjel do horních pater, kde nejsou kamery.
Policie v té chvíli věděla o násilné smrti otce, měla přehled o jeho zbraních v registru a informaci, že David K. cestuje. Vydala se ho hledat do školy.
Policie byla blízko
Dvě tříčlenné policejní hlídky vstoupily do budovy fakulty čtyři minuty po Davidovi K. Vzápětí se dozvídají, že student může být ozbrojený a že mezi jeho legálně drženými zbraněmi je pistole Glock, která je spojována s vraždou v Klánovickém lese.
Minisérie Vina: Případ fakulta a mediální platforma Vlny
Minisérie Vina: Případ fakulta vznikla v mediální platformě Vlny. Za režií a scénářem stojí zkušená dokumentaristka Jana Škopková. První díl vyšel na vlny.cz v pondělí 4. května.
Na otevřeném policejním kanále Luna zazní varování: „Je to opravdu nebezpečný, velmi nebezpečný pachatel, podezřelý a je velká obava, že může použít kdykoliv a kdekoli zbraň.“
Hlídky budovu opustí a vyrazí po „horké stopě“ do Celetné ulice, kde má mít David K. podle rozvrhu výuku. Nenajdou ho tam. V budově fakulty na náměstí Jana Palacha nezůstává žádný policista. David K. uvnitř si mezitím zapnul telefon, což však policie nevidí.
Ve 14:17 se jeho mobil na 14 minut přihlásí k buňce umístěné přímo na budově Filozofické fakulty. Policie to zjistí až později. Mobilní zařízení Agáta, které umožňuje přesnou lokalizaci mobilního telefonu a které už dříve během dne hlídky do centra Prahy žádaly, nasazeno nebylo.
Střelba v budově fakulty začala v 14:59. První policejní hlídka dorazí za dvě minuty…
Mobilní zařízení Agáta
Agáta je speciální policejní zařízení pro přesnou lokalizaci mobilního telefonu. Technicky funguje jako falešná mobilní základna. Telefony v okolí se na ni automaticky přehlásí místo na běžný vysílač operátora a policie pak může zjistit polohu zařízení s přesností na metry.
V České republice smí Agátu ze zákona používat pouze policie, celní správa a civilní kontrarozvědka BIS. Policie ho může použít pouze při zahájeném pátrání po konkrétní osobě a jen tehdy, pokud je bezprostředně ohrožen lidský život a hrozí nebezpečí z prodlení.
Žádost o nasazení přitom neposílá přímo zasahující hlídka, prochází přes Integrované operační středisko na Národní operační centrum, kde ji zpracovává specializovaný Útvar zvláštních činností.
