Odbojář, který děsil gestapo. "Byl jako Bond," připomíná badatel

Dvě pistole, baloňák a sebevražedná odvaha. Tak působil štábní kapitán Josef Morávek, jeden z legendárních Tří králů a nejvýznamnějších postav českého odboje za druhé světové války. Jeho činnost, osobnost i okolí popisuje ve Spotlightu Aktuálně.cz badatel Pavel Černý, který právě publikoval poslední díl své trilogie o slavném odbojáři.
Bývalý policejní instruktor střelby pplk. Pavel Černý strávil roky studiem štábního kapitána Josefa Morávka, legendárního člena odbojové skupiny Tři králové. Ve třetí knize věnované Morávkovi se však nesoustředí jen na samotného Morávka, ale i na desítky často zapomenutých lidí, kteří mu během okupace pomáhali. „Bez podpory těch lidí by Tři králové ani parašutisté nemohli fungovat. Mnozí z nich byli možná statečnější než oni sami,“ říká badatel ve Spotlightu Matyáše Zrna.
Kniha Štábní kapitán Morávek a lidé kolem něj přináší příběhy civilistů, zbrojířů, policistů i dělníků, kteří ukrývali zbraně, převáželi materiál nebo pomáhali odbojářům v ilegalitě. Černý připomíná například pomocníka lékárníka Mandise, který vyráběl bomby pro odboj, přestože měl celkem 12 dětí a žil v chudobě.
„Většina těch lidí válku nepřežila. A po válce se na ně často zapomnělo,“ popisuje autor. Právě proto podle něj kniha nevzdává hold jen známým jménům, ale snaží se „dávat jména a tváře i těm bezejmenným“.
Vedle hrdinství ovšem odhaluje i odvrácenou tvář protektorátu. Někteří členové odboje podle Černého postupně sklouzli ke gangsterství a přepadávání bank, část protektorátních policistů přecházela mezi pomocí odboji a spoluprací s gestapem. „Nebylo to černobílé. Někteří začínali spoluprací s Němci a skončili v odboji, jiní se propadali čím dál víc ke kolaboraci,“ popisuje odborník.
Černý detailně líčí i fungování nacistické represivní mašinerie. Gestapáci podle něj nebyli „bezduché mlátičky“, ale často vzdělaní a schopní kriminalisté. „Gestapo mělo jednu strašnou výhodu – když nic nedostali z vás, začali mučit vaše nejbližší. A to nevydržel skoro nikdo,“ popisuje Černý.
Samotného Morávka pak líčí jako téměř filmovou postavu. „Je to něco mezi mladým Jamesem Bondem a Johnem Wickem,“ tvrdí Černý. Připomíná legendární přestřelky, při kterých Morávek střílel ze dvou pistolí zároveň, i jeho neustálé provokování gestapa. Jednomu z vyšetřovatelů například během okupace zapálil cigaretu přímo v restauraci. „Američané by o něm natočili deset hollywoodských filmů,“ dodal Pavel Černý.
Jaká byla jeho hlavní témata?
Začátek–05:33 „Bezejmenní hrdinové“: civilní síť kolem Morávka a příběhy lidí, kteří za pomoc odboji zaplatili životem.
05:33–10:47 Protektorátní policie, gestapo a hranice mezi odbojem a kolaborací.
10:47–18:24 Kdo byli gestapáci a jak nacisté rozbíjeli odbojové sítě.
18:24–Konec Morávek jako „český James Bond“: přestřelky, zbraně a riskantní akce proti gestapu.