To se nepovedlo. Pokud náhodou vyjedou, staré „nové“ vlaky Leo Expressu budí vztek

Soupravy Talgo se v pravidelném provozu objeví od čtvrtka 30. dubna. Společnost Leo Express je nasadí na dvě linky. Obě budou končit na Slovensku.
Sázka na jeden z nejvytíženějších prodloužených víkendů v roce se Leo Expressu vymstila. Ostrý start mezinárodního provozu starších španělských souprav Talgo ve čtvrtek 30. dubna přinesl jak samotnému dopravci, tak tisícovkám jeho cestujících velký bolehlav. Mnohahodinová zpoždění, odřeknuté spoje, dva ze tří vlaků mimo provoz.
Jde o nejviditelnější krok od chvíle, kdy státní španělský dopravce Renfe získal největší podíl ve firmě Leo Express. Český dopravce, za jehož vznikem stojí Leoš Novotný mladší a peníze ze slovácké potravinářské firmy Hamé jeho otce, poslední dubnový čtvrtek spustil dvě nové linky.
Aby dokázal obousměrný provoz na trasách Praha–Bratislava a Praha–Prešov obstarat, získal Leo Express od své španělské matky tři repasované nízkopodlažní soupravy Talgo S6 staré několik desítek let. Tahat je musí pronajatými elektrickými lokomotivami Vectron.
A i když se zástupci firmy během slavnostní prezentace značně exotické soupravy týden před zahájením provozu netajili, jak rádi by s ní pronikli i do Maďarska, Polska a po skončení ruské agrese také na Ukrajinu, akutně řeší úplně jiné potíže. Jak zajistit alespoň základní slibovaný provoz. Řeči o expanzi teď zní spíš jako špatný vtip.
Hned první hodiny talga na české a slovenské železnici totiž ukázaly, jak špatně měl Leo Express zahájení provozu připravené. „Vy ku**y!!!! Zrušit kompletně vlak z Bratislavy, když má člověk minimálně půl roku koupenou jízdenku a počítá s tím a večer musí shánět spoj na druhý den, kdy jsou jízdenky nejdražší, to se vám fakt povedlo! Nikdy v životě už vaše služby nevyužiji, nemluvě o těch katastrofálních Talgo vagónech. Sbohem a šáteček,“ zlobí se třeba jeden z cestujících na Facebooku dopravce.
A další přidává: „Jo, super, dneska jste nechali mého syna 15 let, který cestoval domů skoro 300 km, stát na nádraží. Jízdenku měl zakoupenou, ale průvodčí řekl, že vlak je plný? Tak na co si ty jízdenky s předstihem platíme? Tohle mi nepřijde normální. Asi 10 lidí nemohlo nastoupit.“
Kromě rušení spojů to Leo Express schytal i za úroveň služeb a nízký komfort, který starší talga nabízejí. „Jedeme s ním dnes a raději nehodnotit. Dveře do několika vagonů nejdou otevřít. Záchody uzavřené. Jeden otevřený, ale neteče voda. Na palubě z Prahy do Ostravy není možné si nic objednat, není ani jedna voda. Prostě zážitek,“ napsala jedna z cestujících v pátek 1. května večer. Tedy hned druhý den provozu.
„Snad řediteli nezruší vlak“
Leo Expressu se vymstilo i to, nad čím si řada odborníků klepe na čelo. Talga sice mají řadu technických vymožeností, jako je třeba automatická změna rozchodu nebo otáčivá sedadla v oddílech, ale i jednu zásadní nevýhodu.
Aby byla energeticky nezávislá na lokomotivě, v prvním vagónu si vezou vlastní dieselagregát. Z nafty si vyrábějí elektřinu pro topení, chlazení a vůbec veškeré fungování. Vectrony soupravy pouze táhnou a brzdí. Jenže jak si španělští technici ve vagonech hned v prvních dnech ověřili, čas na obrat v cílových stanicích je někdy tak šibeniční, že dolít naftu při zpoždění není možné, a „tankovat“ se tak musí až někde jinde po trase. Čímž se jen zvětšuje prodleva.
„Aktuálně děláme vše pro odstranění nedostatků, na které jsme narazili v prvních dnech provozu. Naše vnitrostátní i mezinárodní spoje do Polska jezdí bez omezení. Cestujícím se omlouváme a děkujeme za pochopení,“ napsal dopravce v neděli 3. května večer na své sociální sítě.
Hned po 1. květnu Leo Express odřekl hned několik vlaků denně, které má zajišťovat Talgo S6. A situace, kdy je zrušena většina spojů stojících na španělských soupravách, trvá nadále. Z celkově tří zůstává totiž po víkendu v provozu pouze jediné talgo.
Jedno technici odstavili údajně poté, co mu vandal na Slovensku kamenem rozbil okno. Další stojí po technických potížích. Někteří cestující přitom na sociálních sítích upozorňovali, že spoj z Bratislavy do Prahy musel několikrát při rychlosti 150 kilometrů za hodinu nouzově zabrzdit.
„Situaci se snažili přímo na palubě zachránit španělští technici s tlumočníkem. Opravy probíhaly za dost riskantních podmínek přímo na trati v polích. Během řešení závady se technici s personálem vykláněli ven ze dveří, aby zjistili, co se děje, což působilo nebezpečně zejména ve chvíli, kdy na protiběžné koleji projel plnou rychlostí vlak. (…) Aby vlak vůbec dojel do Prahy, musel se po zbytek trasy pohybovat hlemýždím tempem,“ popsal cestu regionální Deník.
Vylepšení reputace si sám Leo Express slibuje od konfrontace. Lidem umožnil přímo ve vybraných spojích konfrontovat Petera Köhlera, svého generálního ředitele. Z reakcí na sociálních sítích, je ale zjevné, že cestující by raději viděli něco jiného.
„Tak snad panu Köhlerovi nezruší vlak. Možná, namísto těchto kravin, by bylo vhodnější, aby se pan Köhler konečně sám ohledně celé situace vyjádřil, a omluvil,“ zní jedna z rad na Facebooku.