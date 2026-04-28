Ze „starých lidovců“ zůstane u moci patrně jen Jurečka. Promluvil o své nové práci

Ukázka z rozhovoru, kdy mluvil poslanec KDU-ČSL Marian Jurečka o možnosti, že povede poslanecký klub.
Nový předseda KDU-ČSL Jan Grolich dal na víkendovém sjezdu strany velmi jasně najevo, že „staří“ lidovci skončili a on míní udělat za touto dřívější érou tlustou černou čáru. Však se z této éry téměř nikdo nedostal do vedení, Marek Výborný, Petr Hladík či Jan Bartošek jsou minulostí. Přesto existuje jeden lidovecký politik, který by mohl být součástí vedení. Jde o Mariana Jurečku.
Když Marian Jurečka popisoval svou roli v „nových lidovcích“, jak je sám představil nový předseda KDU-ČSL Jan Grolich, pomohl si příměrem k cyklistickému pelotonu. „Nejsme na špici, nemám žlutý trikot a prostě pomáhám opravovat kola a šlapat, aby tým dobře jel,“ sdělil Aktuálně.cz v narážce na to, že žlutý trikot a čelo pelotonu patří vítězům čí lídrům.
Jurečka jako bývalý předseda a ministr už skutečně není v symbolickém stranickém pelotonu na špici, ale rozhodně není ani tím, kdo by „jen“ opravoval kola. Vždyť z nejnovějších informací vyplývá, že patrně povede lidovecký poslanecký klub, což znamená, že bude mít důležité místo ve vedení strany hned po předsedovi, jeho zástupci a řadových místopředsedech.
„Mám nějaké zkušenosti, a to ne úplně malé, byl jsem osm let členem dvou vlád a účastnil jsem se celé řady koaličních jednání, takže mám velkou znalost exekutivy i z oblasti Poslanecké sněmovny,“ popisoval své personální přednosti Jurečka, který se podle svých slov obrátil na Grolicha už před třemi měsíci. „Řekl jsem mu, že jsem připravený tyto zkušenosti nabídnout, práce se nebojím, na KDU-ČSL mi záleží, chci jí pomáhat,“ avizoval.
Zatímco o Grolichovi bylo už měsíce známo, že je jasným favoritem na nového předsedu, Jurečka se dlouho nemohl rozhodnout, jestli bude kandidovat na místopředsedu. Nakonec získal několik nominací, ale při pátečních volbách se kandidatury vzdal. Nijak blíže to nevysvětlil, ale o den později už nově zvolený předseda Grolich prohlásil, že Jurečka bude pravděpodobně novým předsedou poslanců.
Sám Jurečka na přímou otázku Aktuálně.cz odpovídal s jistou opatrností. „Je to jedna z věcí, o které jsme debatovali na našem poslaneckém klubu. Teď si budeme říkat, jestli opravdu uděláme převolbu předsedy, je možné, že ji uděláme, a je možné, že to bude volba, která bude případně směřovat ke mně. Ale já nechci dopředu říkat, že to jsou věci, které se stoprocentně stanou, ale nějakým způsobem to k tomuto směřuje,“ sdělil poněkud „kostrbatě“ Jurečka.
Šéfem klubu je nyní pražský lidovecký politik a lékař Tom Philipp, který je ve sněmovně od roku 2021 a kromě toho pracuje jako přednosta Kliniky revmatologie a rehabilitace 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní Thomayerovy nemocnice. „I s ním jsem o možné převolbě mluvil, stejně jako s kolegy a kolegyněmi v poslaneckém klubu. Není to věc, která by se interně nediskutovala,“ podotkl Jurečka.
Ten by v případě zvolení patřil k jedné z mála „starých tváří“, které by byly nadále k vidění. Například jeho kolegové z vlády Marek Výborný a Petr Hladík ve vedení nejsou, podobně jako bývalý předseda klubu a bývalý místopředseda sněmovny Jan Bartošek. Předseda Grolich totiž na sjezdu oznámil, že dělá za minulostí strany tlustou černou čáru, a přišel se zmiňovaným sloganem o „nových lidovcích“.
Aktuálně.cz zajímalo, co říká tomuto distanci předsedy Grolicha a nového vedení od minulosti strany, kterou v posledních letech tvořil i Jurečka. „Jo, trošku člověka zamrzí, když je to možná někdy vnímáno tak, že věci, které byly doposud, tak byly všechny špatně,“ přiznal Jurečka, který ale ve všech následných slovech tvrdil, jak Grolichovi v tomto rozumí a nebere to prý nijak zle.
„Já to plně chápu, když jsem kandidoval před šesti lety na předsedu strany, také jsem říkal, že chci věci do určité míry dělat jinak. Snažíte se přivést nějakou novou vizi, nové postupy, takže já tomu rozumím,“ uvedl Jurečka, který vzpomněl i to, že Grolich děkoval Výbornému i dalším lidem z bývalého vedení. „Občas strany potřebují nový restart, což neznamená, že najednou popřete více jak stoletou historii. Je ale potřeba říct: ‚Pojďme to dělat výrazně lépe a třeba o dost jinak.‘ Takže jsem s tím v pohodě,“ ujišťoval Marian Jurečka.
K vedení bude mít blízko i díky tomu, že má blízké vztahy s mladým lidoveckým poslancem Benjaminem Činčilou. Ten pracoval poslední roky s Jurečkou na ministerstvu práce a sociálních věcí, vedl analytický tým a díky prostoru, který mu Jurečka poskytl, se začal zapisovat do povědomí stále většího počtu lidovců i veřejnosti. Na lidoveckém sjezdu ho delegáti zvolili i k radosti Jurečky dokonce do druhé nejvyšší funkce – je prvním místopředsedou strany. „Nový tým vnímám jednoznačně kladně,“ potvrdil radost z nového vedení Jurečka, který si po skončení sjezdu dělal selfie právě s Činčilou.