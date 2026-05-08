Napjatá schůzka na Hradě. Pavel s Babišem řeší summit NATO, ve vzduchu visí žaloba

Jedno setkání může rozhodnout o tom, jestli prezident Petr Pavel v červenci odletí na summit NATO do Ankary, nebo zda se spor mezi Hradem a vládou přelije až k Ústavnímu soudu. Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek ráno dorazil na Pražský hrad. Jenže ne zrovna na čas. A prezident mu to dal hned najevo.
Už první minuty naznačily, že atmosféra na klíčovém setkání nebude úplně přátelská. Prezident a premiér se měli sejít v půl deváté ráno. Babiš ale dorazil zhruba o patnáct minut později. A Pavel ho pak přivítal slovy: „Myslel jsem, že jsme se domluvili na 8:30.“ „No, nějak to nevyšlo,“ odpověděl premiér. Krátká výměna před začátkem jednání mohla předznamenat náladu celé schůzky.
Ve hře je i kompetenční žaloba, o níž prezident podle informací Aktuálně.cz vážně uvažuje, pokud schůzka nedopadne podle jeho očekávání.
Témat je víc - ústavní činitelé by měli jednat mj. o kandidátech na nového náčelníka Generálního štábu. Středobodem je ale prezidentova účast na summitu NATO v turecké Ankaře. Vláda dosud počítá s tím, že do Turecka vyrazí premiér spolu s vicepremiérem Petrem Macinkou (Motoristé) a ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD). Pavel ale v posledních dnech opakovaně dává najevo, že na summit chce jet také a nevidí důvod, proč by měl ustoupit.
Podle informací Aktuálně.cz je prezident připraven postupovat velmi tvrdě. Kompetenční žaloba je podle zdrojů z okolí Hradu na stole poměrně rychle, pokud dnešní jednání nepřinese posun.
Pavel si stojí za tím, že účast hlavy státu na podobném summitu je legitimní součástí jeho role. A zároveň zřejmě nechce vytvořit precedent, že vláda může prezidenta z podobných zahraničních cest fakticky vytlačit. V prezidentském okolí zaznívá, že pokud ustoupí jednou, bude muset ustupovat i příště.
Babiš naopak tvrdí, že nedává smysl, aby na summit cestovali oba nejvyšší ústavní činitelé zároveň. Spor tak už dávno není jen o jednu zahraniční cestu. Ve skutečnosti jde o test toho, kde končí pravomoci vlády a začíná prostor prezidenta. A také o to, jak budou vztahy mezi Hradem a Strakovou akademií vypadat v dalších měsících.
