Požár v Českém Švýcarsku si vyžádal nasazení devíti vrtulníků a stovek shozů vody

Hasiči bojovali s rozsáhlým požárem v národním parku České Švýcarsko. Na místě zasahovaly stovky hasičů a devět vrtulníků.
Požár v Národním parku České Švýcarsko pokračuje třetí den. Hasiči drží zasaženou plochu pod 100 hektary, oheň ale stále plně pod kontrolou nemají. Klíčovou roli při zásahu v komplikovaném terénu tak hrají vrtulníky.
Lesní požár, který vypukl v sobotu 2. května mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou v Národním parku České Švýcarsko, hasiči stále plně pod kontrolou nemají. Zasaženou plochu se daří držet na zhruba 95 hektarech.
Generální ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček uvedl, že hasiči doufají ve vyhlášení lokalizace, tedy stavu, kdy se budou moci ubezpečit, že se oheň dál nerozšíří. Záležet bude na počasí, zejména větru.
Vrtulníky shodily přes 700 nákladů vody
Terén v národním parku je mimořádně náročný. Do zalesněných svahů se cisterna s vodou nedostane. Vrtulníky jsou proto pro hasiče klíčové. „Letecká podpora je při tomto zásahu naprosto zásadní,“ uvedl velitel zásahu Dušan Uhlík.
Za první dva dny zásahu provedly posádky vrtulníků celkem 721 shozů vody. Stroje pendlovaly mezi zdrojem vody a ohněm, vaky plnily z velkoobjemových mobilních nádrží o celkové kapacitě 54 tisíc litrů.
V jednu chvíli létalo ve vzduchu i sedm helikoptér najednou: tři armádní, dvě policejní a dvě soukromé. Armáda nasadila z 24. základny ve Kbelích jeden Mi-17 a dva W-3A Sokol. V pondělí 4. května na letiště v Chřibské dorazily i dva vrtulníky Black Hawk slovenské armády, celkem je tak k dispozici devět helikoptér.
V noci sledují oheň drony
Jakmile se setmí a vrtulníky přistávají, přebírají sledování požářiště drony s termovizí. Pomáhají veliteli zásahu rozhodovat, kam v noci nasadit pozemní jednotky a kde hrozí rozšíření ohně. Situaci sledují i zaměstnanci Správy Národního parku České Švýcarsko, kteří hasičům pomáhají s orientací v terénu.
Na místě bylo přibližně 50 jednotek, tedy okolo 400 hasičů. Počty od pondělí doplňují rovněž příslušníci ze sousedního Slovenska, které Česku nabídlo svou pomoc.
K dispozici je přes 109 cisteren a 11 čtyřkolek pro pohyb v nejhůře přístupném terénu. V neděli 3. května se do zásahu zapojily posily z Prahy, Pardubic, Liberce, Karlových Varů a Plzně o síle 40 hasičů a 10 cisteren.
Hašení komplikoval i silný vítr. Přesto hasiči situaci drží a požár se již nerozšiřuje. Na místě je zajištěno jídlo i zdravotnická pomoc.
Mimořádná situace i obezřetnost
Hašenou oblast si hasiči rozdělili na sedm úseků. Jeden z nich leží poblíž domova se zvláštním režimem v Dolní Chřibské, kde bydlí 56 klientů s psychickým postižením, zejména Alzheimerovou chorobou. Případná evakuace by pro ně byla velmi náročná, proto hasiči objekt chrání přednostně. Klientům aktuálně nehrozí nebezpečí a na evakuaci by dojít nemělo.
Uzavřené zůstávají silnice v okolí požáru i řada turistických stezek. Policisté opakovaně žádají veřejnost, aby nevstupovala do prostoru zásahu. Nad požářištěm platí zákaz létání, který se týká i soukromých dronů.
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) uvedl, že situace zatím nevyžaduje svolání krizového štábu. Do oblasti se chystá osobně. Premiér Andrej Babiš, který se aktuálně nachází na summitu v Jerevanu, hasičům za jejich nasazení poděkoval na síti X. A připomněl, že na pondělí zároveň shodou okolností vychází Mezinárodní den hasičů.
V létě 2022 zasahovali hasiči v Národním parku České Švýcarsko u dosud největšího lesního požáru v historii republiky. Oheň tehdy pohltil plochu přesahující 1000 hektarů, s plameny bojovalo přes šest tisíc hasičů 21 dní a někteří obyvatelé museli opustit své domovy. Letošní požár je rozsahem podstatně menší.