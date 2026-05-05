Frontální útok. Prezident Pavel sundal ve vztahu k Trumpovi rukavice

Prezident Pavel vysvětluje svůj výrok, že v posledních týdnech udělal Donald Trump víc pro poškození důvěryhodnosti NATO než Vladimír Putin
„Jakékoli oslabování odstrašení alianci poškozuje. Pokud nejsilnější člen NATO označuje alianci za papírového tygra, nepřidává to na důvěryhodnosti. Z Putinova pohledu je takové prohlášení vítané.“ Tato slova prezidenta Pavla míří jasným směrem – k americkému protějšku Donaldu Trumpovi. Pronesl je po úterním setkání s finským prezidentem Alexandrem Stubbem v Praze.
Donald Trump použil termín „papírový tygr“ v souvislosti se Severoatlantickou aliancí na začátku dubna 2026 v rozhovoru pro britský deník The Daily Telegraph a následně jej zopakoval na své sociální síti Truth Social.
Trumpovi vadilo, že evropští spojenci v NATO odmítli pomoct s vojenským zajištěním Hormuzského průlivu, který zablokoval Írán. „NATO mě nikdy nepřesvědčilo. Vždycky jsem věděl, že je to papírový tygr. A Putin to mimochodem ví taky,“ řekl Trump.
Bylo to jen jedno z mnoha Trumpových kritických vyjádření k NATO. Evropští státníci ale obvykle reagují velmi opatrně, aby si k Trumpovi nezavřeli dveře. Právě proto zní úterní Pavlova slova tak ostře.
Trumpovi v podstatě vzkázal, že pokud lídr nejsilnější členské země sám zpochybňuje akceschopnost aliance, dává tím Putinovi přímý návod k agresi: „Jako spojenci nesmíme svými vlastními prohlášeními oslabovat důvěryhodnost aliance.“
Tradiční čínský termín „papírový tygr“ poprvé pro západní veřejnost zpopularizoval Mao Ce-Tung v rozhovoru s americkou novinářkou Annou Louise Strongovou v roce 1946, kde hovořil o nukleárních zbraních, které tehdy měly jen Spojené státy.
„Atomová bomba je papírový tygr, který američtí reakcionáři používají ke strašení lidí. Vypadá to hrozně, ale ve skutečnosti tomu tak není... Všichni reakcionáři jsou papíroví tygři. Reakcionáři vypadají děsivě, ale ve skutečnosti tak mocní nejsou.“
Vedle stojící finský prezident Alexandr Stubb je příkladem opačného přístupu k Donaldu Trumpovi. Přesto, že sdílí s Petrem Pavlem pohled na Ukrajinu i transatlantické vztahy, snaží se ve vztahu k americkému prezidentovi spíše o psychologický přístup.
Vyhýbá se osobním útokům, prohlašuje o sobě, že je „nejvíc proamerickým prezidentem v Evropě“, hraje s Trumpem golf, zve ho do sauny a říká: „Je jasné, že se nikdy neshodnete na všem. Myslím si, že v diplomacii je důležité jednat, i když je to někdy dost nepříjemné… Když z deseti věcí prosadím jednu, jsem velmi spokojený.“
Osmapadesátiletý finský prezident si díky loňské neformální návštěvě Trumpovy floridské rezidence Mar-a-Lago dokonce vysloužil přezdívku „Trumpův našeptavač“. Oba prezidenti si tehdy společně zahráli golf, domluvili miliardové kontrakty na proslulé finské ledoborce a Trump na jeho adresu před novináři nešetřil superlativy.
Petr Pavel naopak nešetří kritikou Donalda Trumpa. Ještě jako kandidát na prezidenta označil Trumpa koncem roku 2022 za „odpudivou lidskou bytost“.
Krátce po Trumpově vítězství v amerických volbách na podzim 2024 řekl Pavel na besedě se studenty ve Znojmě, že volby v USA ukázaly, „jak zranitelná může být demokracie“ i v zemích, kde je dlouhodobě zavedená. Dodal, že lidé jsou náchylní nechat se manipulovat a vystrašit, čímž jasně narážel na styl Trumpovy kampaně.
V dubnu tohoto roku pak reagoval na Trumpovy výhrůžky odchodem z NATO takto: „Donald Trump pro snížení důvěryhodnosti aliance udělal za posledních několik týdnů více, než se podařilo Vladimiru Putinovi za mnoho let.“