„Nadejde doba, kdy to rupne.“ Soud s proruskou domobranou přerušil příjezd policie

Proces s přívrženci skupiny Vojáci v záloze za mír odkrývá, jak její členové uvažovali o budoucnosti Česka. Nově během soudu zazněly nahrávky, na nichž šéf spolku Ivan Kratochvíl mluví o době, kdy „to praskne” a militantní skupina se bude moci pustit do díla. Policie její přívržence viní z terorismu či jeho financování. Čtvrteční soud přerušil zásah policie. Anonym patrně nahlásil bombu.
„Je dobré, aby kluci, co neprošli armádou, měli zkušenosti. Aby se neposrali. Aby tu po republice běhali lidi, kteří mají zkušenosti a jsou schopni vytvořit jádra obrození v případě, že se to tu posere,“ jsou slova bývalého šéfa spolku Českoslovenští vojáci v záloze za mír Ivana Kratochvíla. Zazněla ve čtvrtek u Městského soudu v Praze z několik let staré nahrávky, kterou pořídil slovenský novinář Tomáš Forró.
Bývalý voják Kratochvíl na záznamu popisuje, co bylo účelem skupiny. Několik jejích členů před lety pochytala policie. A nyní jsou obžalovaní z terorismu, jeho podpory či financování. Na Donbas totiž posílali peníze proruským vojákům.
Hrozí jim tresty až okolo deseti let vězení. Sdružení totiž na Rusy okupovaný Donbas v roce 2017 také poslalo Čecha Miloše Ouřeckého, aby se zapojil do bojů proti Ukrajině. Plán byl podle obžaloby takový, že se zde naučí bojovat a následně vycvičí další členy spolku.
Na co přesně se měli lidé okolo sdružení cvičit, vyplývá z dalších nahrávek, které u soudu zazněly. „Zase jsme se posunuli blíž k válce,“ říká Kratochvíl a opakovaně mluví o tom, že nadejde doba, kdy „to rupne“ či „praskne“.
O tom, kdy ta ona doba nadejde, nemá ale šéf spolku jasno. Jak říká, může to být za dvě hodiny nebo dva roky. „Pražské povstání by taky nebylo, kdyby sovětská vojska nebyla od Prahy šedesát kilometrů,“ naznačuje. Co přesně by se mělo stát, neříká, opět jen naznačuje. „Pomůžu, poradím, nepotřebuju dávat rozkaz, ten budete mít v hlavě sami,“ říká.
„Islámská invaze“ a třetí světová válka
Záznamy, které soud přehrával, ale byly místy špatně slyšitelné. Právě to pak ve čtvrtek komentoval samotný Kratochvíl. „Tenhle záznam byl fantastický v tom, že byly slyšet jen mé odpovědi, útržky. Byl to teoretický hovor, bavili jsme se obecně,“ hájil se.
Spouštěčem „obrození“, jak jej šéf spolku nazval, má být údajná „islámská invaze do Evropy“, která povede k třetí světové válce. Součástí změn je podle něj i tehdejší situace na Donbasu.
Právě tam, na východ Ukrajiny okupovaný Ruskem, spolek podle obžaloby poslal Čecha Ouřeckého. Bojoval zde proti Ukrajincům. České policii se později muž údajně přiznal, že se nechal vycvičit jako odstřelovač. Tvrdil ovšem, že na žádného člověka nikdy nevystřelil. „Zbraně mi v životě nic pořádně neříkaly,“ uvedl Ouřecký. Vinu nakonec na rozdíl od ostatních obžalovaných přiznal a soud jej tak vyčlenil k samostatnému líčení.
Na Donbasu se s ním také setkal již zmíněný novinář Forró, který pokrýval tamní situaci. Ten pak o spolku publikoval text, na základě kterého vše začala vyšetřovat policie.
Soud přerušil nečekaný zásah policie
„Lidé jako Českoslovenští vojáci v záloze za mír, stejně jako samotný Ouřecký, nejsou součástí nějakého skvěle organizovaného spiknutí nebo polovojenské skupiny, která by ohrožovala českou armádu. Úplně ale stačí, aby někomu z nich v hlavě ještě více přeskočilo, a někoho zabije, vyhodí něco do vzduchu… Jde o lidi, jejichž fanatismus není dobré podceňovat. A mám pocit, že české orgány řeší tento problém příliš dlouho. Nerozumím tomu,“ uvedl Forró několik let poté, co text zveřejnil.
Někteří členové spolku skončili ve vazbě. Jak už dříve popisoval deník Aktuálně.cz, detektivům se podařilo je spojit i s finančními převody na Donbas, které mířily k proruským separatistům. A to i za pomoci odposlechů. Šéfa spolku Kratochvíla pak policie taktéž viní z přechovávání dětské pornografie, kterou u něj údajně kriminalisté našli v počítači.
„Lidsky mohu říct, že mě to uráží,“ reagoval během dřívějšího jednání Kratochvíl s tím, že obvinění odmítá. „Do počítače vám může dát kdo chce co chce,“ uvedl s tím, že v počítači se mu „dodnes někdo hrabe,“ což vyvozuje z toho, že mu technika občas špatně funguje. Blíže se ale k tomuto obvinění vyjadřovat nechtěl. Stejně tak odmítá i další obvinění v souvislosti se spolkem.
Soud začal případ projednávat už na konci loňského roku, další jednání jsou naplánovaná na únor. Čtvrteční jednání ale přerušila nečekaná událost. Během polední pauzy během líčení se před soud sjelo několik policejních aut včetně těch s těžkooděnci. A všichni lidé uvnitř budovy se museli evakuovat.
Podle vyjádření policistů, kteří na místě hlídkovali, uvnitř pravděpodobně někdo nahlásil výbušninu. Na místě byl i pyrotechnik. O tom, kvůli čemu přesně policie přijela, ale mluvčí soudu v odpoledne neměla informace. Lidé se do budovy mohli vrátit zhruba po dvou hodinách. Zbytek lednového jednání se tak odložil na únor.
