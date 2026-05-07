Odpálili bankomat v Kunraticích. Po zlodějích pátrá i policejní vrtulník

V obchodním centru v Dobronické ulici v pražských Kunraticích někdo ve čtvrtek brzy ráno odpálil bankomat, uvedla policie na síti X. Po pachatelích policisté pátrají, zatím se jim je nepodařilo vypátrat, řekl mluvčí policie Richard Hrdina. Do pátrání se zapojil i psovod a vrtulník s termovizí. Na místě jsou kriminalisté a pyrotechnik. Škoda zatím nebyla vyčíslena, nikdo nebyl zraněn.
„Kolik peněz v hotovosti se pachatelům podařilo odcizit, zjišťujeme,“ dodal Hrdina. Případ se podle něj stal kolem 3:30 v Obchodním centru Kunratice.
Podobný incident řešili kriminalisté v hlavním městě o Velikonocích, kdy pachatelé s použitím pyrotechniky poškodili dva bankomaty u obchodního centra v Opatovské ulici. Poté z nich ukradli všechny bankovky a z místa odjeli na elektrokoloběžkách. Způsobili škodu za několik milionů korun. O týden později policisté zadrželi a později obvinili z krádeže vloupáním tři cizince, všichni skončili ve vazbě.
Pachatelé tehdy zničili dva bankomaty umístěné vedle sebe z venkovní strany obchodního centra Opatovská. Jeden byl České spořitelny, druhý Komerční banky. Policie dočasně uzavřela okolí a bankomaty prověřili pyrotechnici. Incident částečně omezil provoz obchodního centra.
Pokusy o násilné vniknutí do bankomatů se podle zástupců bank stávají zřídka a použití výbušniny je velice ojedinělé. Banky dlouhodobě investují do zabezpečení, aby ochránily peníze a minimalizovaly škody. Součástí ochrany jsou i technologie, které v případě napadení znemožní zneužití hotovosti, včetně obarvení bankovek. Takové bankovky jsou pak prakticky nepoužitelné.
Samostatně stojící bankomat vybuchl loni v březnu v Srní na Klatovsku. Policie v tomto případu zadržela dva cizince a obvinila je z krádeže vloupáním a poškození cizí věci. Na konci loňského ledna se někdo pokusil vniknout stejným způsobem do bankomatu v Tisé na Ústecku, i tam byli zloději neúspěšní a k penězům se nedostali.
Fantastický Dostál. Gól dostal až šest vteřin před koncem, Anaheim srovnal
Brankář Lukáš Dostál pomohl Anaheimu 22 zákroky k výhře 3:1 ve Vegas a vyrovnání série druhého kola play off NHL na 1:1. O čisté konto přišel až šest vteřin před koncem.
„Toho kluka mám rád, píše skvěle.“ Známý marketér říká, v čem se Macinka vymyká
Nejmenší vládní strana je v médiích prakticky každodenním evergreenem. Ostrý styl Motoristů už začíná vadit i premiérovi Andreji Babišovi (ANO), předseda Petr Macinka ale dál přitvrzuje. Podle marketéra Marka Prchala našel recept, jak se prodrat do titulků. Publicista Michael Durčák tvrdí, že jde o promyšlenou strategii inspirovanou trumpismem.
ŽIVĚ Zabíjení navzdory příměří. Od začátku května zahynulo na Ukrajině podle OSN přes 70 civilistů
Od začátku května zemřelo na Ukrajině kvůli bojům nejméně 70 civilistů a více než 500 dalších bylo zraněno. Ve středu to uvedla Mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině, která informace o mnohých hlášených civilních obětech ověřila. Jen v úterý podle zatím neověřených zpráv ruské útoky připravily o život 28 lidí a dalších 194 osob zranily, sdělila mise.
„Za tou zdí nejsou žádné příšery.“ Unikátní festival tři dekády otevírá psychiatrii
Začínal s 200 návštěvníky a bez plánu. Dnes patří festival Mezi ploty, který se odehrává v bohnické psychiatrické nemocnici, k nejnavštěvovanějším akcím v Praze. Jeho zakladatel Robert Kozler v pořadu Spotlight říká, že klíčem byla vytrvalost. Terapeut Martin Tittmann dodává, že festival pomohl lidem zjistit, že psychiatrie není nebezpečné, cizí místo, ale prostor, kde žijí lidé jako oni.
Prodloužený víkend bude slunečný, teploty se vyšplhají i přes 25 stupňů. Co déšť?
Nadcházející prodloužený víkend bude v Česku slunečný. Pršet bude jen výjimečně. Pátek, na kdy připadá státní svátek, bude ještě poměrně chladný. Teploty se s výjimkou jihu Moravy nedostanou přes 20 stupňů. Během soboty se začne oteplovat a v neděli bude místy i přes 25 stupňů.