Střelba v Massachusetts. Útočníka s puškou zastavili policista a bývalý mariňák

Muž s útočnou puškou zahájil palbu do aut na Memorial Drive v Cambridgi. Policista a bývalý mariňák útočníka zastavili. Dva lidé jsou v kritickém stavu.
Ve středu 11. května odpoledne otřásla klidnou částí Cambridge masivní střelba. Šestačtyřicetiletý Tyler Brown z Bostonu zahájil palbu z útočné pušky na vozidla projíždějící podél řeky Charles na Memorial Drive, jedné z nejfrekventovanějších silnic v dané oblasti, nedaleko Harvardovy univerzity a MIT.
Krátce po jedné hodině odpoledne začaly na tísňovou linku přicházet zprávy o střelbě v blízkosti River Street Bridge. Přijíždějící policisté zastihli Browna, jak „chaoticky“ střílí do vozidel.
Celkem vypálil až 60 ran a poškodil nejméně tucet aut. Řidiči a cestující opouštěli svá vozidla a prchali z místa, někteří se ukrývali pod auty. Podle svědků se v době útoku nacházelo v oblasti přibližně 100 lidí.
Zastavili ho policista a bývalý mariňák
Zatímco řidiči prchali, státní policista a ozbrojený civilista – bývalý příslušník námořní pěchoty s legálním povolením nosit zbraň – se vydali proti útočníkovi. Podařilo se jim ho zasáhnout do dolních končetin a Brown byl zadržen a převezen do nemocnice.
Během útoku dvě osoby utrpěly život ohrožující zranění a byly transportovány do bostonských nemocnic. „Víme, že (útočníkova) zbraň měla dostřel na druhou stranu řeky,“ uvedla okresní prokurátorka Marian Ryanová. Útočník střílel náhodně bez zjevného motivu.
Brown byl v roce 2020 obviněn z útoku, když v bostonské čtvrti South End vypálil 13 ran na policisty a byl odsouzen k šesti letům vězení. Prokurátoři tehdy doporučovali trest 10 až 12 let, soud však uložil nižší sazbu. V době činu byl Brown navíc v podmínce z roku 2014, a to za útok nožem a zastrašování svědka.
Nyní mu hrozí trest za ozbrojený útok s úmyslem zabít a obvinění spojená s držením zbraní. Vyšetřování stále probíhá.