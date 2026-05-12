Přeskočit na obsah
Benative
12. 5. Pankrác
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Střelba v Massachusetts. Útočníka s puškou zastavili policista a bývalý mariňák

Muž s útočnou puškou zahájil palbu do aut na Memorial Drive v Cambridgi. Policista a bývalý mariňák útočníka zastavili. Dva lidé jsou v kritickém stavu.

Tomáš Hromada
Tomáš Hromada
Josef Hromada

Ve středu 11. května odpoledne otřásla klidnou částí Cambridge masivní střelba. Šestačtyřicetiletý Tyler Brown z Bostonu zahájil palbu z útočné pušky na vozidla projíždějící podél řeky Charles na Memorial Drive, jedné z nejfrekventovanějších silnic v dané oblasti, nedaleko Harvardovy univerzity a MIT.

Reklama

Krátce po jedné hodině odpoledne začaly na tísňovou linku přicházet zprávy o střelbě v blízkosti River Street Bridge. Přijíždějící policisté zastihli Browna, jak „chaoticky“ střílí do vozidel.

Související

Celkem vypálil až 60 ran a poškodil nejméně tucet aut. Řidiči a cestující opouštěli svá vozidla a prchali z místa, někteří se ukrývali pod auty. Podle svědků se v době útoku nacházelo v oblasti přibližně 100 lidí.

Muž, který byl spatřen při střelbě na Memorial Drive, je ošetřován policisty v Cambridgi ve státě Massachusetts, 11. května 2026.
Muž, který byl spatřen při střelbě na Memorial Drive, je ošetřován policisty v Cambridgi ve státě Massachusetts, 11. května 2026.Foto: Reuters

Zastavili ho policista a bývalý mariňák

Zatímco řidiči prchali, státní policista a ozbrojený civilista – bývalý příslušník námořní pěchoty s legálním povolením nosit zbraň – se vydali proti útočníkovi. Podařilo se jim ho zasáhnout do dolních končetin a Brown byl zadržen a převezen do nemocnice.

Související

Během útoku dvě osoby utrpěly život ohrožující zranění a byly transportovány do bostonských nemocnic. „Víme, že (útočníkova) zbraň měla dostřel na druhou stranu řeky,“ uvedla okresní prokurátorka Marian Ryanová. Útočník střílel náhodně bez zjevného motivu.

Reklama
Reklama

Mohlo by vás zajímat:
Masakr u pyramid. Střelec v Mexiku pálil do davu. Zabil turistku a zranil dalších 13 lidí

Masakr u pyramid. Střelec v Mexiku pálil do davu. Zabil turistku a zranil dalších 13 lidí | Video: Reuters

Brown byl v roce 2020 obviněn z útoku, když v bostonské čtvrti South End vypálil 13 ran na policisty a byl odsouzen k šesti letům vězení. Prokurátoři tehdy doporučovali trest 10 až 12 let, soud však uložil nižší sazbu. V době činu byl Brown navíc v podmínce z roku 2014, a to za útok nožem a zastrašování svědka.

Nyní mu hrozí trest za ozbrojený útok s úmyslem zabít a obvinění spojená s držením zbraní. Vyšetřování stále probíhá.

Mohlo by vás zajímat:
Záběry z kavárny v Boltonu zachycují moment, kdy muž s nožem bez varování bodl zákazníka. Napadený se okamžitě bránil

Záběry z kavárny v Boltonu zachycují moment, kdy muž s nožem bez varování bodne zákazníka u stolu. Napadený se okamžitě brání a útočníka zpacifikuje. | Video: Instagram/
Reklama
Reklama
Nejnovější videa
Další videa
Reklama
Reklama
Reklama