Přeskočit na obsah
Benative
20. 1. Ilona
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Policie v noci ukončila práci na úřadě v Chřibské, po střelbě zůstává zavřený

ČTK

Policie v noci na úterý ukončila ohledávání městského úřadu v Chřibské na Děčínsku, kde se v pondělí dopoledne střílelo. V úterý se vyšetřovatelé na místo vracet nebudou, informoval jejich mluvčí Kamil Marek.

Ilustrační foto.
Policie, ilustrační fotoFoto: Ludvík Hradílek
Reklama

Úřad je po tragickém útoku do odvolání uzavřený. Zemřel jeden jeho zaměstnanec, šest lidí včetně tří policistů a nezávislého starosty Jana Machače utrpělo zranění. Motivem útočníka, který je také po smrti, byly pravděpodobně vztahové problémy, řekl v pondělí novinářům krajský ředitel policie Zbyněk Dvořák.

Dva lidé jsou s průstřelem hrudníku v ústecké nemocnici, čtyři zraněné lékaři propustili v pondělí do domácího léčení. Podle policistů je možné, že jedna zraněná žena byla zasažená střelou ze služební zbraně. "K jejímu zásahu došlo při přestřelce s útočníkem krátce po té, co byl jeden z policistů postřelen palbou přes zavřené dveře a policisté proto střelbu opětovali," uvedla policie v pondělí večer na síti X.

Související

Ve městě se mezi místními spekuluje o tom, že útočník byl synem zaměstnankyně úřadu a měl problémy s drogami. K osobě pachatele se policie zatím odmítla vyjádřit. Případ kriminalisté kvalifikovali jako zvlášť závažný zločin vraždy. Policie také zahájila úkony trestního řízení ve věci pro nedovolené ozbrojování, protože muž střílel z nelegálně držené zbraně. U sebe jich měl několik.

Do malého turisty oblíbeného městečka s asi 1300 obyvateli se v pondělí sjeli policisté, záchranáři i hasiči. Zasahoval také vrtulník letecké záchranné služby. Policie střed města zcela uzavřela. Hasiči spolupracovali s policií. K úřadu přijelo také devět interventů z týmu posttraumatické péče včetně psycholožky hasičského sboru. "Poskytli 20 intervencí a konzultací občanům Chřibské," informovali hasiči na facebooku. Policie zřídila krizovou linku, jejíž činnost v pondělí večer ukončila. Obrátilo se na ni asi 30 volajících. Nadále se lidé jakkoli zasaženi útokem či s podněty pro vyšetřovatele mohou obracet na linku 158.

Reklama
Reklama

Městský úřad zůstává uzavřený. "O tom, kdy pro vás budeme nadále úřadovat, vás budeme informovat," stojí na webu města.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama