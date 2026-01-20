Policie v noci ukončila práci na úřadě v Chřibské, po střelbě zůstává zavřený

Policie v noci na úterý ukončila ohledávání městského úřadu v Chřibské na Děčínsku, kde se v pondělí dopoledne střílelo. V úterý se vyšetřovatelé na místo vracet nebudou, informoval jejich mluvčí Kamil Marek.
Úřad je po tragickém útoku do odvolání uzavřený. Zemřel jeden jeho zaměstnanec, šest lidí včetně tří policistů a nezávislého starosty Jana Machače utrpělo zranění. Motivem útočníka, který je také po smrti, byly pravděpodobně vztahové problémy, řekl v pondělí novinářům krajský ředitel policie Zbyněk Dvořák.
Dva lidé jsou s průstřelem hrudníku v ústecké nemocnici, čtyři zraněné lékaři propustili v pondělí do domácího léčení. Podle policistů je možné, že jedna zraněná žena byla zasažená střelou ze služební zbraně. "K jejímu zásahu došlo při přestřelce s útočníkem krátce po té, co byl jeden z policistů postřelen palbou přes zavřené dveře a policisté proto střelbu opětovali," uvedla policie v pondělí večer na síti X.
Ve městě se mezi místními spekuluje o tom, že útočník byl synem zaměstnankyně úřadu a měl problémy s drogami. K osobě pachatele se policie zatím odmítla vyjádřit. Případ kriminalisté kvalifikovali jako zvlášť závažný zločin vraždy. Policie také zahájila úkony trestního řízení ve věci pro nedovolené ozbrojování, protože muž střílel z nelegálně držené zbraně. U sebe jich měl několik.
Do malého turisty oblíbeného městečka s asi 1300 obyvateli se v pondělí sjeli policisté, záchranáři i hasiči. Zasahoval také vrtulník letecké záchranné služby. Policie střed města zcela uzavřela. Hasiči spolupracovali s policií. K úřadu přijelo také devět interventů z týmu posttraumatické péče včetně psycholožky hasičského sboru. "Poskytli 20 intervencí a konzultací občanům Chřibské," informovali hasiči na facebooku. Policie zřídila krizovou linku, jejíž činnost v pondělí večer ukončila. Obrátilo se na ni asi 30 volajících. Nadále se lidé jakkoli zasaženi útokem či s podněty pro vyšetřovatele mohou obracet na linku 158.
Městský úřad zůstává uzavřený. "O tom, kdy pro vás budeme nadále úřadovat, vás budeme informovat," stojí na webu města.
