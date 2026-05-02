To už nikdo nedokáže, hecoval ho cestovatel Zikmund. Pět let proto putoval Afrikou, těšil se na pivo

Tomáš Vaňourek stál před několika dny před pražským magistrátem a z výrazu jeho tváře bylo zřejmé, že je opravdu velmi šťastný. Po pěti letech se vrátil domů z cesty, která nebyla nijak lehká, a už vůbec ne obyčejná. Ve stopách legendárních cestovatelů Hanzelky a Zikmunda absolvoval cestu po východním pobřeží Afriky a následně při cestě zpět do Evropy po západním pobřeží. Nebyl přitom sám.
„Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka pro mě byli vždycky obrovským cestovatelským vzorem,“ začal své vyprávění po návratu Tomáš Vaňourek, který popisoval, jak si v roce 2000 ve Zlíně se slavným cestovatelem povídal o Asii, odkud se tehdy Tomáš vrátil.
A Zikmund poněkud provokativně nadhodil: „To víte, Tomáši, cestování po Asii, to jde. Ale projet Afriku, jak jsme ji my projeli s Jirkou Hanzelkou tehdy, to už by dnes nikdo nedokázal,“ hecoval ho. A nasadil mu tak do hlavy pořádného „brouka“.
„Pak mi jeho známí vysvětlili, že tomu se říká na Moravě ‚Kopnout do kozla‘, tedy že představíte myšlenku a on ji pak někdo dopracuje nebo zrealizuje,“ usmívá se Tomáš, který se v roce 2021 do Zlína za cestovatelem vrátil.
„Řekl jsem mu, že bych to chtěl s Afrikou zkusit,“ oznámil svému vzoru ve chvíli, kdy už se na svou expedici velmi pečlivě připravoval. Vybral pro ni název Expedice Z101. „Z jako Zikmund, 101 proto, že zrovna slavil neuvěřitelných 101 let,“ vysvětluje.
Myslel i na kolegu
A stylová byla i přezdívka auta, se kterým do Afriky vyjížděl: George. Když totiž Miroslavu Zikmundovi v den jeho 101. narozenin projekt představoval, posteskl si: „Mé jméno je v názvu expedice, ale Jirka Hanzelka ne.“ A protože Jirka měl na cestách přezdívku George, bylo všechno jasné.
S cestou to ale nebylo tak jednoduché, jak to zprvu vypadalo. Tomáš Vaňourek prostudoval přes 70 knih, které se týkaly obou cestovatelů, na výpravu se připravoval rok intenzivně fyzicky a k tomu se jako inženýr ekonomie přeškolil na obstojného mechanika, protože vozidlo značky Nissan Navara vyžadovala pečlivou údržbu. Kromě toho ho Tomáš kompletně předělal tak, aby obstálo v Africe.
Expedice, kterou na počátku přerušil covid-19, mohla začít. Tunisko, Egypt, Súdán, Etiopie, Keňa, Jižní Súdán, Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzanie s výstupem na Kilimandžáro, Zambie, Zimbabwe, Lesotho, Svazijsko, Mosambik a Jihoafrická republika se zastávkou na ostrovech v Indickém oceánu. K tomu spousta a spousta papírování, to byla východní Afrika. Západní trasa zahrnovala Namibii, Angolu, Kongo-Brazzaville, Gabon, Kamerun, Nigérii, Benin, Togo, Ghanu, Pobřeží slonoviny, Guineu, Senegal, Mauretánii a Maroko.
Celkem 85 tisíc km kolem Afriky, šestkrát musel George na loď, jednou byl nabourán kamerunskou policií a poslední pokuta za rychlost přišla ve Francii. Ani jednou se v Africe nepodařilo najít opraváře, který by auto opravil lépe než Tomáš.
„Jak říkal pan Zikmund, oni v době kolonií potřebovali na 10 tisíc kilometrů v Africe jeden papír, my jsme potřebovali v dnešní době 10 tisíc papírů a neujeli jsme na ně ani kilometr,“ upozorňuje Tomáš, který měl ohromnou pomoc ve své kolegyni Lindě Piknerové, afrikanistce a politoložce, která se projektu po celých pět let intenzivně věnovala a část cesty také s Tomášem absolvovala.
Chyběly jitrnice a pivo
Nešlo totiž „jen“ o cestování, dvojice vyfotila po téměř 80 letech i to, jak se Afrika proměnila přesně v místech, kde fotila dvojice Zikmund–Hanzelka. Některé fotky byly k vidění také na výstavě před pražským magistrátem, kde i cesta Tomáše a Lindy končila.
Kromě toho vznikly z cesty dvě knihy, videoreportáže, dva krátké dokumenty o problematice vody v Africe i několik výstav po Česku. Do projektu byly také zapojeny některé firmy, takže součástí expedice byla i obchodní činnost, která pokračuje i po oficiálním konci cesty. Jeden z filmů či komentáře ke srovnávacích fotkám jsou k dispozici na youtube kanále Expedice Z101. Od podzimu budou nasbírané materiály součástí produkční tour Kolem Afriky.
Když se Aktuálně.cz mužské části expedice zeptalo, na co se nejvíc po návratu domů těší, reagoval okamžitě: „Na jitrnice a pivo,“ řekl se smíchem. „Já jsem z vesnice, mám rád pivo. A i když je pivo po celém světě a inzerují ho jako Pilsner, tak to má s tím naším plzeňským pramálo společného. A já bych řekl, že my z Plzně jsme trošku odborníci na pivo,“ podotkl.
Na Afriku ale bude určitě ještě dlouho myslet, navíc si tam pořídil bydlení a má tam spoustu přátel, včetně chobotnice, kosatky a lachtana. „Mě nejvíc fascinuje jak moc je Afrika známá a jak málo je objevená. Je to neuvěřitelný kontinent, kde objevujete něco každý den. Je jedinečná, rozlehlá, plná dobrodružství i přírody a zároveň skýtá obrovský potenciál. Nerostné bohatství, kulturní dědictví, to je něco neskutečného,“ svěřil se Tomáš.
A podobně mluvila i Linda. „Největším zážitkem pro mě bylo to, jakým způsobem se na základě mých osobních zkušeností změnilo vnímání Afriky a světa. Došlo mi, že jakákoliv životní zkušenost se počítá. Všem bych doporučovala, aby sami sebe vystavovali různým životním situacím, protože to z žádné knížky nevyčtete,“ odpověděla na otázku, co jí pětiletá africká zkušenost především dala.