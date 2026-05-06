Krása. Zázrak... Ať si Babiš vyndá špunty z uší. Mluvili jsme s účastníky protivládní demonstrace

Na podporu veřejnoprávních médií prošly centrem Prahy k budově rozhlasu desítky tísíc lidí. Situaci na místě zachytil reportér Aktuálně.cz
Reportér Aktuálně.cz se pohyboval od začátku do konce mezi lidmi, kteří - alespoň podle organizátorů - v počtu desítek tisíc přišli v úterý odpoledne podpořit akci Milionu chvilek pro demokracii na podporu nezávislosti České televize a Českého rozhlasu. Lidé, kteří tvrdili, že mají obavu o tuto nezávislost, prošli centrem Prahy před Český rozhlas, kde jim děkovali za podporu zaměstnanci rozhlasu.
Tak ohromný dav lidí před Českým rozhlasem už nestál určitě hodně dlouho. Stejně jako nepochybně uplynula dlouhá doba od chvíle, kdy zaměstnanci rozhlasu stáli v oknech budovy i na balkonech a dávali najevo nadšení i vděčnost přítomným lidem. Účastníků demonstrace na podporu nezávislosti veřejnoprávních médií „Ruce pryč od médií“ bylo tolik, že zaplnili ulice v okolí rozhlasu.
„Úžasné, nádherné, jsme úplně nadšení, jsem nabitá,“ radovala se například seniorka paní Eva, které dával za pravdu její přítel pan Ivo.
„Krása. tak obrovské množství jsme nečekali. Mám husí kůži, vždycky jsme se modlili, aby národ dostal rozum. Oba dva jsme opravdu šťastní, je to zázrak,“ svěřoval se a společně věřili, že si vláda Andreje Babiše ještě rozmyslí zrušení placení koncesionářských poplatků, což podle protestujících povede k ohrožení nezávislosti České televize a Českého rozhlasu. „Myslím, že se vláda začíná bát veřejných protestů, a to je důležité. Kdyby byla tato média závislá na vládě, byla by to hrůza,“ bojí se paní Eva.
Zatímco tato dvojice Pražanů přijela na demonstraci jen městskou hromadnou dopravou, osmdesátiletá paní Jitka přijela z jižních Čech. „Jezdím na každou manifestaci Milionu chvilek. Je to tady úplně úžasné, Český rozhlas miluju a doufám, že se nedá. Držím palce,“ říkala před jeho budovou a popisovala, jak poslouchá Český rozhlas celý život. „Vlastně osmdesát let. A přijdu ho podpořit zase. Přála bych si, aby si Andrej Babiš vyndal špunty z uší a tyto protesty slyšel,“ loučila se po osmé večer a spěchala na vlak.
Počítala s tím, že se do Prahy opět vrátí demonstrovat, protože Milion chvilek chystá protest také před Úřadem vlády a v neděli 17. května ve dvanácti krajských městech. Když Aktuálně.cz mluvilo s celou řadou účastníků, dávali najevo, že jsou odhodláni chodit na všechny další protesty na podporu zmiňovaných médií. Mezi protestujícími bylo mnoho mladých lidí, středoškoláci, vysokoškoláci, ale nechyběla ani starší generace.
„Svoboda je to nejdůležitější, co máme. Teď se o ni jedná, nemůžeme dovolit, aby nám ukradli svobodu, dnešní vláda je vláda zla. A zlo nebude konat dobro, zlo koná zlo, proti tomu se musíme postavit,“ prohlašoval například pan Antonín, kterého redakce oslovila na Staroměstském náměstí, kde akce Milionu chvilek začínala. „Vláda se projevuje autoritářsky. Musíme se proti ní postavit,“ přidala se seniorka paní Dana.
Naopak k nejmladším účastníkům patřily studentky z Gymnázia Voděradská na Praze 10. „Přišly jsme jednoduše proto, že nám není jedno naše budoucnost, a média jsou určitě její budoucností,“ řekla jedna z dívek a další mluvily podobně. „Není nám jedno, co se děje u nás v republice, jak vypadá politika, jestli zůstaneme demokratickým státem,“ vysvětlovala studentka Aneta.
Aktuálně.cz mluvilo také s předsedou Milionu chvilek Mikulášem Minářem, který promluvil na náměstí i před rozhlasem a šel v čele průvodu. „Nečekal jsem tolik lidí. Nevím, kolik jich je, ale pochod je strašně dlouhý, určitě jsou to desítky tisíc lidí,“ řekl Minář, který měl na vodítku svého půlročního vlčáka.
Lidem několikrát děkoval za účast a zdůrazňoval, že toto je teprve začátek protestů, pokud vláda nevzdá rušení koncesionářských poplatků. Na otázku, jestli si myslí, že tyto protesty mohou s premiérem Babišem hnout, reagoval kladně. „Myslím, že to rozhodně vnímá a nedělá mu to radost. Je hrozně důležité, když občané ukazují, že si nenechají veřejnoprávní média ukrást, že tato média nepatří politikům a nemají si z nich udělat hlásnou troubu vlády,“ sdělil Minář.