Nikde jsem nezažil nic horšího než v Súdánu, říká nový šéf Lékařů bez hranic

Lékaři bez hranic dnes častěji než kdy dřív pracují v ozbrojených konfliktech — a podle jejich českého ředitele Tomáše Bendla přibývá útoků na nemocnice a zdravotníky. Proč je současná humanitární práce psychicky extrémní? V pořadu Spotlight Aktuálně.cz Bendl popisuje, jak se pravidla války stále častěji bortí, i proč některé krize svět nechává téměř bez povšimnutí.
„Nikdy jsem nezažil nic horšího než to, co teď vidíme v Súdánu,“ říká host Zuzany Tvarůžkové. Více než 14 milionů lidí je na útěku, na dvou místech byl vyhlášen hladomor, vyjmenovává.
Extrémně brutální je podle hosta Spotlightu v Súdánu míra sexuálního násilí. „Jen minulý rok jsme tam měli něco kolem tří tisíc pacientek, což je absolutně kapka v moři – samozřejmě se k nám nedostanou všechny.“
V rozhovoru popisuje i útoky na zdravotnická zařízení. Nemocnice, které by měly být podle mezinárodního práva chráněné, se prý v některých konfliktech stávají součástí vojenské taktiky. Konkrétně jde o takzvané „double tap“ (rána pro jistotu) útoky, kdy je nejprve cílem místo s vysokou koncentrací lidí. „Raněné je potřeba převézt do nejbližší nemocnice. A jakmile je tam převezou, oni udeří na tu nemocnici.“
Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06–04:27 Je současný svět divočejší, nebo jen krizím věnujeme větší pozornost? Jak velkou část práce Lékařů bez hranic dnes představují přírodní katastrofy a epidemie? Jak náročné je nasazení pracovníků přímo v terénu?
04:27–09:29 Jak Rusko zdůvodňuje, že Lékaře bez hranic nepustí na okupovaná území Ukrajiny? Jakou míru krize zažil Tomáš Bendl v Súdánu? Čekal by důraznější politickou aktivitu mezinárodního společenství?
09:29–14:31 Jak v podobných krizích hodnotí fungování OSN? Jaké konkrétní principy by se v mezinárodním systému měly změnit? Je Port Sudan úplně jiný svět než zbytek země zasažený boji? Co je největším nepřítelem humanitárních krizí?
14:31–19:07 Kde všude se útoky na zdravotníky a zdravotnická zařízení projevují? Existují důkazy, že Hamás využíval zdravotnická zařízení jako úkryt? Jak složitá je situace v Libanonu?
19:07–24:30 Jak se může dál vyvíjet nestabilita na Blízkém východě? Jak vnímá vývoj v Afghánistánu po návratu Tálibánu k moci? Hrozí, že kvůli zákazu studia nebudou v Afghánistánu zdravotnice a lékařky?
24:30–31:07 Jaké předpoklady musí mít člověk, který chce vyrazit na humanitární misi? Proč státy škrtají podporu humanitární pomoci? Znamenalo by státní financování v některých zemích, že by Lékaři bez hranic byli vnímáni jako nepřátelská organizace? Co chce Bendl jako nový ředitel Lékařů bez hranic organizaci přinést?