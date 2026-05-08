„Kolaboranti, zdrastvujtě.“ S Nočními vlky přijeli i čeští politici

Vyšší desítky lidí se v pátek odpoledne sešly na pražských Olšanských hřbitovech, kde položili věnce k památníkům československých a sovětských vojáků Rudé armády. Na akci přijeli i motorkáři z klubu Noční vlci, které doprovodil poslanec SPD Jaroslav Foldyna. Na Olšanech na ně pak čekal exposlanec Jiří Kobza (SPD), zároveň ale také podporovatelé Ukrajiny. Přinášíme reportáž přímo z místa.
„Přivedlo mě sem to stejné, co pokaždé předtím - to znamená konec války. Oba moji rodiče byli ročník 1920 a 1921, byli v pracovním táboře a osvobodili je vojáci Rudé armády,“ vysvětlil svoji přítomnost na akci český poslanec za SPD Jaroslav Foldyna. Ten je známý tím, že spolu s Nočními vlky jezdí dlouhodobě, ani letos „Cestu vítězství“ nevynechal.
„Cítím určitou vděčnost vůči tomu, co se stalo před těmi 81 lety. Nemá to nic společného s dnešní politikou, a vadí mi, že se to politizuje,“ tvrdí, zatímco člověk stojící vedle něj připomíná, že v Československu padlo 150 tisíc vojáků Rudé armády.
„Budu sem chodit, dokud ta akce bude, protože jsem prostě vděčný těm, kdo nás osvobodili,“ dodává Foldyna s tím, že „politizování druhé světové války jenom škodí a rozděluje to společnost“. Ze stejného důvodu mu nevadí ani Sudetoněmecký sjezd v Brně, který se v posledních dnech stal v Česku velkým politickým tématem.
Kromě něj se na Olšanských hřbitovech objevil také jeho spolustraník exposlanec Jiří Kobza a různé postavy české dezinformační scény.
Žádné porušení zákona
Na oblečení návštěvníků se objevily oranžové Svatojiřské stuhy, která se ovšem postupně stala symbolem takzvané speciální vojenské operace (tak Rusové označují válku na Ukrajině - pozn. red.) a například na Ukrajině, v Moldavsku či ve všech třech pobaltských státech je zakázaná.
Kromě toho Noční vlci i další účastníci akce vláli sovětskými vlajkami se srpem a kladivem, objevila se ovšem i vlajka ruská nebo slovenská.
„Akci jsme monitorovali, nebylo tam nic, co by bylo protizákonného - až na jeden případ, který konzultujeme se státní zástupkyní a je v dalším řešení,“ popisuje policejní reakci její pražský mluvčí Jan Daněk.
Aby sovětské či další symboly byly vyhodnoceny jako protizákonné, musí se podle něj jednat o propagaci totalitních režimů. To se však podle specialistů z protiextremistického odboru, kteří byli na místě, nestalo.
„Vítáme delegáty ruské teroristické federace“
Podobně jako v minulých letech na motorkáře z Nočních vlků u vstupu na hřbitov čekali odpůrci. Ti při jejich příjezdu stáli u vstupu na hřbitov, pískali a v rukou měli transparenty s nápisy jako „vítáme delegáty ruské teroristické federace“ či „5. kolono, jste banda kolaborantských zm**ů“.
Ti naopak třímali ukrajinské vlajky a vlajky Evropské unie. Při příchodu příznivců motorkářského klubu na hřbitov a odchodu ze hřbitova na sebe obě skupiny pokřikovaly. „Kolaboranti, zdrastvujtě! Rusko je ho*no! Putinovy onuce,“ ozývalo se z tábora odpůrců, zatímco na druhé straně se debatovalo o „ukronáccích“ a „nechutné žlutomodré barvě“.
„Sjezd landsmanšaftu, to vám nevadí, ale připomenout si 150 tisíc mrtvých rudoarmějců, to ne. Jsou zhrzení, že jim nevyšel Velký vlastenecký výlet (dokumentární film režiséra Robina Kvapila, kdy autoři vzali tři „popírače“ války přímo na Ukrajinu, aby jim ukázali hrůzy války - pozn. red.). Z jejich strany nefunguje demokracie, zavinil to Rakušan a spol.,“ bavili se někteří účastníci o tom, kdo za velkou účast v protitáboře může.
Vyhrocené situace jako v minulých letech ani fyzické konflikty se ale nakonec neodehrály, akci pozoroval i policejní vrtulník či členové antikonfliktního týmu.
Redaktor Aktuálně.cz na místě pak narazil i na klidné odpůrce Nočních vlků - například na muže, který se představil jako David a nad hlavou držel transparent s fotkou Václava Havla a nápisem: „Zlo, které jsme vyhnali oknem, se vrací dveřmi.“
„Věděl jsem, že tady budou lidi, kteří budou hlasitě vyjadřovat svoje názory. Přemýšlel jsem nad tím, jak vyjádřit svůj názor bez konfliktu nebo nekonfliktně,“ vysvětlil muž.
Nad mottem se podle něj může zamyslet víceméně kdokoliv. Upozorňuje že není spokojený s tím, jaká je situace ve společnosti. „Myslím tím konkrétně rozklíženost společnosti, kdy se lidi neumějí bavit vzájemně mezi sebou, a to ani v rodině. Čím dál tím víc lidí začíná být agresivní ve svých postojích, a to z obou stran,“ povzdechl si.
Podotknul také, že největší „red flag“ na návštěvě Nočních vlků jsou doslova rudé vlajky a také fakt, že jsou mezi motorkáři političtí představitelé.
Sankce a přátelství s Putinem
Ultrapatriotický klub „Noční vlci“ sídlí v Rusku, jeho evropská část vyrazila na cestu do Prahy na slovenské Dukle. „Už mě po té dlouhé jízdě bolí úplně všechno,“ komentuje napůl s úsměvem žena s jmenovkou „první dáma“ na kombinéze.
Podle facebookových stránek klubu tam jejich cesta začala už v úterý, načež jeli přes Bratislavu a Znojmo do Ostravy a Krnova. Z Prahy pak podle Foldyny dojeli přes Děčín a v sobotu by se skupina měla objevit v Brně.
Mnoho evropských politiků každoročně tvrdí, že jejich cesta není ničím jiným než součástí ruské propagandy a hybridní války Kremlu proti Evropě. Jejich cesta, kopírující trasu Rudé armády v roce 1945, vždy prochází několika evropskými zeměmi a končí v Berlíně.
Na místech pokládají věnce a květiny. Přestože ale členové skupiny mluví hlavně o respektu k padlým, nebránilo jim to například v kouření cigaret hned u památníku.
Ruští Noční vlci a jejich vůdce Alexandr Zaldostanov jsou známí svým přátelstvím s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Putin je v roce 2019 doprovázel na cestě po rusky anektovaném Krymu.