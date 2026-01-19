Přeskočit na obsah
Policie zasahuje kvůli hlášené střelbě na úřadě v Chřibské

ČTK

Policie zasahuje v obci Chřibská na Děčínsku. Na síti X v pondělí dopoledne uvedla, že má informace o střelbě na městském úřadu. Vyzvala veřejnost, aby se místu vyhnula.

Policie, policejní auto, ilustrační fotografie, ilustrační foto
Policie zasahuje v obci Chřibská na Děčínsku. Na síti X uvedla, že má informace o střelbě na městském úřadu. Ilustrační foto.Foto: HN
„V současné chvíli vyjíždí všechny naše dostupné síly a prostředky do obce Chřibská na Děčínsku, na městský úřad, jelikož nám bylo oznámeno, že má v těchto místech docházet ke střelbě. Nyní nedisponujeme větším množství informací, jakmile je budeme mít, budeme je postupně doplňovat,“ uvedla policie na X.

Policie dále uvedla, že v tuto chvíli je objekt v Chřibské na Děčínsku zabezpečený a policie jej prohledává. Nemělo by hrozit další nebezpečí.

