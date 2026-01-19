Policie zasahuje kvůli hlášené střelbě na úřadě v Chřibské

Policie zasahuje v obci Chřibská na Děčínsku. Na síti X v pondělí dopoledne uvedla, že má informace o střelbě na městském úřadu. Vyzvala veřejnost, aby se místu vyhnula.
„V současné chvíli vyjíždí všechny naše dostupné síly a prostředky do obce Chřibská na Děčínsku, na městský úřad, jelikož nám bylo oznámeno, že má v těchto místech docházet ke střelbě. Nyní nedisponujeme větším množství informací, jakmile je budeme mít, budeme je postupně doplňovat,“ uvedla policie na X.
Policie dále uvedla, že v tuto chvíli je objekt v Chřibské na Děčínsku zabezpečený a policie jej prohledává. Nemělo by hrozit další nebezpečí.
ŽIVĚTrump: Bez Nobelovy ceny nemám důvod myslet jen na mír
Americký prezident Donald Trump v dopise norskému premiérovi Jonasi Gahrovi Störeovi napsal, že už necítí povinnost myslet čistě na mír poté, co za své mírové úsilí nedostal Nobelovu cenu za mír. Šéf Bílého domu opět zdůraznil svůj záměr získat Grónsko, arktický ostrov, který je autonomním územím Dánska. Píše o tom agentura Reuters, jež má dopis k dispozici.
ŽIVĚVedení ODS je složené jen z mužů. Nejasný zůstal osud Spolu, Kupka věří ve 20 procent
Po sobotním zvolení Martina Kupky předsedou Občanské demokratické strany a Tomáše Portlíka jeho statutárním zástupcem vyvrcholil kongres ODS zvolením čtyř řadových místopředsedů. Jsou jimi poslanec Karel Haas, exministr životního prostředí Pavel Drobil, senátor Martin Červíček a europoslanec Alexandr Vondra.
Rozhodnutí za stamiliardy. Do hry o další superzakázku se vrací Francouzi
Nová vláda chce urychlit výstavbu jaderných bloků v Česku. Přestože dostavba Dukovan zatím nemá potřebná povolení, kabinet šéfa hnutí ANO Andreje Babiše se chce co nejdřív pustit do rozhodnutí, kdo dostaví i Temelín. Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka (ANO) zakázku nakonec nemusí získat jihokorejská státní KHNP, která staví Dukovany a má opci i na Temelín.
Rytina koně z konce poslední doby ledové. V Moravském krasu došlo k unikátnímu objevu
Vědci odhalili v jeskyni Švédův stůl v Moravském krasu rytinu starou zhruba 15 tisíc let, tedy z konce poslední doby ledové. Nález podle nich představuje mimořádný doklad magdalénského umění sloužící jako nepřímý důkaz dosud nenalezeného jeskynního umění v Česku.
ŽIVĚRuské drony znovu udeřily v Oděse, zasáhly energetiku
Ruské drony v noci na pondělí poškodily energetickou infrastrukturu v jihoukrajinské Oděské oblasti. Oznámil to Oleh Kiper, šéf vojenské správy oblasti, která je opakovaně cílem ruských útoků. Jeden člověk utrpěl zranění.