Ultras Slavie mají další problém. Důvodem je mlčení ke skandálu na derby

Slávistická fanouškovská skupina Tribuna Sever, která se o víkendu negativně zviditelnila vběhnutím na hřiště během fotbalového derby se Spartou v pražském Edenu, má problémy se svými webovými stránkami. Sám klub podle svých slov za vypnutím webu nestojí.
„Vzhledem k situaci, kdy se Tribuna Sever ani po 37 hodinách oficiálně nevyjádřila ke katastrofálnímu závěru, který způsobila v derby s ACS a kterým nevratně poškodila dobré jméno klubu Slavia Praha, ukončil provozovatel hostingových služeb podporu, kterou TS doposud využívala pro své online aktivity,“ zněl vzkaz, který se zkraje týdne objevil na webových stránkách fanouškovské základny fotbalového klubu.
Kdo vzkaz napsal, není jasné, nikdo se pod něj nepodepsal, samotná Slavia se od nej v pondělí distancovala. Připojeno k němu bylo i počitadlo, které zobrazovalo aktuální dobu, která od sobotního incidentu uplynula bez vyjádření fanouškovské skupiny. Web nicméně v pondělí dopoledne opět začal fungovat, ale stále se špatně načítá.
Není přitom jasné, kdo za problémy s webem stojí. Podle mluvčího vršovického klubu Michala Býčka za pozastavením webu Slavie nestojí. „Hostingovou firmu, kterou si objednávali, to asi naštvalo. Slavie s tím nemá nic společného,“ uvedl v pondělí ráno pro Aktuálně.cz. Web je oficiálně hostován firmou INTERNET CZ, a.s.
„Stránky jsou vedené na cloudové službě našeho zákazníka. Cloudová služba není z naší strany nijak blokovaná ani vypnutá, takže data na stránkách si vytvořil přímo majitel služby,“ uvedla zákaznická podpora firmy. Kdo je však majitelem služby, neprozradila.
Samotná Slavia po nedohraném pražském derby uzavře do odvolání severní tribunu, na níž tradičně sídlí „kotel“ nejhlasitějších fanoušků. Výtržníci, kteří v nastavení sobotního šlágru ligové nadstavby vtrhli na trávník a napadli několik hráčů Sparty, dostanou doživotní zákaz vstupu na stadion. Jednoho z nich už Slavia takto potrestala.
