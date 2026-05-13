„NAPROSTO NEPŘIJATELNÉ!“ Trump vyletěl, pak nepříteli ukázal pohyb jaderné ponorky

Napětí mezi Spojenými státy a Íránem dál roste. Pentagon výjimečně odhalil pohyb americké jaderné ponorky ve Středomoří krátce poté, co prezident Donald Trump odmítl nejnovější íránský návrh na příměří a označil ho za „naprosto nepřijatelný“. Podle analytiků jde o jasný varovný signál směrem k Teheránu.
Americké námořnictvo zveřejnilo fotografie strategické ponorky třídy Ohio, která zakotvila v Gibraltaru, britském území u jižního pobřeží Španělska.
Podle obranných analytiků jde pravděpodobně o ponorku USS Alaska (SSBN-732), schopnou nést balistické rakety Trident II s doletem přes 7000 kilometrů a jadernými hlavicemi.
Pentagon pohyby těchto ponorek téměř nikdy nezveřejňuje. Tentokrát však podle expertů jde o záměrnou demonstraci síly vůči Íránu v době, kdy se zadrhla jednání o příměří, íránském jaderném programu i situaci v Hormuzském průlivu.
Prezident Donald Trump v pondělí prohlásil, že příměří s Íránem je „na přístrojích“ a velmi blízko kolapsu.
„Právě jsem si přečetl reakci od takzvaných íránských zástupců. Nelíbí se mi to, je to NAPROSTO NEPŘIJATELNÉ!“ napsal prezident na síti Truth Social. Írán podle něj dál „hraje hry“ se Spojenými státy i zbytkem světa.
Washington požaduje, aby Teherán zastavil obohacování uranu, odevzdal zásoby vysoce obohaceného materiálu a omezil svůj jaderný program. Írán to odmítá a tvrdí, že jeho návrhy byly „legitimní a velkorysé“.
Nasazení jaderné ponorky podle analytiků ukazuje, že USA chtějí být připraveny na případnou eskalaci konfliktu a zároveň vyslat Íránu jasný signál o své vojenské převaze.