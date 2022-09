Nejde o referendum o vládě. Ale o volbu mezi populismem a kompetencí, řekla Pekarová

Živě

Voliči v Česku začali rozhodovat o novém složení obecních zastupitelstev. Ve třetině země svými hlasy zároveň vyberou nové senátory. Hlasovat mohou v pátek do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin. Výsledky senátních voleb by mohly být známy do sobotního večera, kompletní výsledky komunálních voleb pravděpodobně v neděli nad ránem. Průběh voleb sledujeme v online reportáži.

