Obrazem: Politici napjatě sledují sčítání hlasů. Ve velkých městech potrvá celou noc

Za velmi nadějné označil při příchodu do volebního štábu koalice Spolu výsledky koalice i samotné ODS premiér Petr Fiala. Podobně optimismem nešetřili ani zástupci dalších velkých stran. Sčítání hlasů z komunálních voleb ale potrvá podle odhadů až do nedělního rána. Fotoreportéři Aktuálně.cz a HN nahlédli do štábů, kde politici výsledky sledují.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!