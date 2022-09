Deset zajímavostí voleb: Kuriózní hlas Okamury oponentovi i rekordní počet žen

O celkem 61 796 zastupitelských mandátů v komunálních a senátních volbách letos usilovalo 195 214 kandidátů. Volební účast byla nižší než před čtyřmi lety. V některých obvodech překvapila, v jiných se zase k urnám nedostavil nikdo. Jaké byly nejtěsnější a nejsledovanější souboje a kdo je nově nejstarším zvoleným zastupitelem? Deník Aktuálně.cz přináší deset zajímavostí z průběhu voleb.

K volbám přišlo méně lidí než v roce 2018

Celková účast u komunálních a senátních voleb dosáhla 46,07 procenta, tedy o něco méně než při volbách v roce 2018, kdy odevzdalo své hlasy 47,34 procenta voličů. V porovnání s parlamentními a prezidentskými volbami chodí k volbám do Senátu a do městských zastupitelstev zpravidla méně lidí, nejmenší zájem je však o volby do evropského parlamentu.

Nejvyšší volební účast letos zaznamenali v obci Kyje v okrese Jičín. K volbám zde přišlo 98,28 procenta voličů. Naopak vůbec nejmenší volební účast, co se týče obvodů - 17,68 procenta, byla v obci Sklené v okrese Svitavy. V jednom z volebních okrsků v Ostravě dokonce nepřišel k volbám nikdo. Hlasovat přitom mohlo 91 lidí. V Želízech na Mělnicku odstoupili v týdnu před volbami kandidáti, volby se tak zde budou opakovat.

Počet žen v komunální politice opět vzrostl

V nově zvolených zastupitelstvech usedne 71 procent mužů a 29 procent žen. Čistě ženské zastupitelstvo mají ve čtyřech obcích, kterými jsou Počepice v okrese Příbram, Biřkov v okrese Klatovy, Jestřabí v Krkonoších v okrese Semily a Okarec v okrese Třebíč. Zastoupení žen v komunální politice opět mírně vzrostlo, a to z 28 na 29 procent. Do druhého kola senátních voleb postoupilo celkem 17 žen.

"Komunální úroveň je jedinou, kde zastoupení žen soustavně pomalu stoupá. Ačkoli nás tento vývoj těší, výsledky stále nejsou nijak oslnivé. Od prvních voleb v roce 1994 se zastoupení žen zvýšilo jen o 11,3 procentního bodu. Tempo růstu se navíc v průběhu let zpomaluje. Přitom právě na komunální úrovni, kde se řeší zcela praktické záležitosti, je pohled žen nezastupitelný," popisuje ředitelka Fóra 50 % Veronika Šprincová. Organizace usiluje o vyvážené zastoupení žen a mužů v politice.

V Ústí nad Orlicí proti sobě stáli jen dva kandidáti

V senátním obvodu Ústí nad Orlicí s nadpoloviční většinou zvítězil starosta města Letohrad Petr Fiala (KDU-ČSL). Porazil tak svého jediného soupeře, technologa Stanislava Eštnera (ANO).

Voličům však do schránek přišly i lístky se jménem místostarosty města Česká Třebová Josefa Kopeckého, který v tomto volební obvodu kandidoval do Senátu za ODS. Ten z hlasování kvůli řízení pod vlivem alkoholu odstoupil, ale až po skončení registrace kandidátů. "V historii voleb se tak stalo vůbec poprvé," připomíná Eva Krumpová, místopředsedkyně Českého statistického úřadu.

Nejsledovanější souboj: Vystrčil vs. Nagyová

Do volebních místností v obvodu Jihlava se dostavilo výrazně víc voličů (těsně pod 50 procent), než činil celostátní průměr. Do druhého kola senátních voleb zde postoupili předseda horní komory Miloš Vystrčil (ODS) a Jana Nagyová (ANO). Vystrčil získal 45,59 procenta hlasů, druhá Nagyová, která aktuálně čelí obžalobě v dotační kauze Čapí hnízdo, má 30,76 procenta hlasů.

Nagyová řekla, že pokud bude zvolena senátorkou, jako první požádá o imunitu. Senátorskou imunitu by přitom zvolením získala automaticky, horní komora by ji však musela k trestnímu stíhání vydat. O pár hodin později své vyjádření změnila, expremiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci vysvětlil, že se z nervozity spletla. "V případě zvolení požádám o zbavení imunity," řekla Nagyová. Vystrčil má však k obhajobě mandátu po prvním kole blíž. Přesto však Babiš neskrýval nadšení z postupu Nagyové.

K vítězství Růžičky pomohl i Okamura

Jiří Růžička (TOP 09) je jedním ze tří zvolených senátorů v prvním kole v letošních senátních volbách a celkově šestnáctým od vzniku Senátu. Svůj hlas mu omylem udělil i předseda SPD Tomio Okamura. Protože volil v obvodu, kde nekandidoval žádný politik za jeho hnutí, symbolicky chtěl vyjádřit svůj nesouhlas s vládou znehodnocením volebního lístku, na kterém vybral politického oponenta Růžičku, který mandát v horní komoře obhajoval.

Volební lístek je však podle zákona neplatný, pokud není na předepsaném tiskopise, je zcela přetržen nebo není vložen do úřední obálky. Pokud je lístek pouze poškozený a jsou z něj patrné potřebné údaje, platný je. Okamura lístek podle svých slov pouze natrhl a přeškrtl. Přispěl tak svým hlasem k úspěchu senátora Růžičky.

Těsný souboj: Hamplová vs. Jelínková

Ve volebním obvodu Kroměříž zvítězila kandidátka za ANO Lucie Pluhařová, za ní se umístila nezávislá kandidátka, právnička Jana Zwyrtek Hamplová, která ve velmi těsném souboji porazila dosavadní senátorku Šárku Jelínkovou nominovanou KDU-ČSL. Rozhodlo se až na samotném konci sčítání, Jelínková získala o 230 hlasů méně.

Nepomohl jí ani fakt, že působí jako místopředsedkyně lidovců i předsedkyně senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí. Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka to okomentoval jako největší volební zklamání. Právnička Hamplová je navíc spojována s dezinformační scénou. V minulosti šířila dezinformace například o opatřeních proti pandemii covidu-19 nebo o válce na Ukrajině.

Nejstaršímu zvolenému zastupiteli je 88 let

Průměrný věk zvolených zastupitelů je 47,60 roku, nejstarší je osmaosmdesátiletá učitelka Sylva Knedlová, která bude působit ve Fryštáku na Zlínsku. Osmnáctiletých zastupitelů je pak v celé zemi 11. Vůbec nejmladší obecní zastupitelstvo zvolili v obci Honbice v okrese Chrudim (průměrný věk 29,5 roku).

Levice utrpěla na koaličních kandidátkách

KSČM letos podle Českého statistického úřadu získala o 68 procent méně zastupitelských mandátů než před čtyřmi lety, ČSSD o 59 procent. Podle některých politologů může být příčinou skutečnost, že sociální demokraté letos kvůli odchodu řady kandidátů mnohdy kandidovali v koalicích a pod jiným názvem. Tam, kde sociální demokraté kandidovali samostatně, uspěli víc. Pirátům naopak kandidatura v koalicích prospěla. V Mariánských Lázních, kde ovládli poslední dvoje komunální volby, však po osmi letech nezvítězili.

Také ODS přišla po letech o své tradiční bašty

Občanská demokratická strana v Ústeckém kraji přišla po letech o své tradiční bašty v Litoměřicích a Teplicích. V obou městech v obecních volbách zvítězilo hnutí ANO 2011. V Teplicích může zůstat koalice ODS a ANO, v Litoměřicích nejspíš po 20 letech přijdou občanští demokraté o funkci starosty.

Preferenční hlasy vyslaly znovu do zastupitelstva kancléře

Hradního kancléře Vratislava Mynáře (SPOZ) voliči znovu vyslali do zastupitelstva Osvětiman na Uherskohradišťsku. Pětapadesátiletý Mynář figuroval na druhé pozici vítězné kandidátky nazvané Osvětimany a od voličů dostal 189 preferenčních hlasů. Více jich získal pouze starosta Aleš Pfeffer, který byl lídrem kandidátky Osvětimany, a to 205.

S volebním výsledkem byl Mynář spokojený. "Znamená to, oproti předpokladům téměř všech novinářů, že to asi zase neděláme tak špatně a že nám lidé věří. Jsem za to samozřejmě rád. Pokud budu požádán, tak se určitě stanu členem zastupitelstva, neodmítnu mandát," řekl Mynář.