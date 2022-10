ANO ve volbách do Senátu propadlo, Vystrčil vyhrál. Referendum o vládě se nekonalo

Ačkoliv předseda opozičního ANO Andrej Babiš dříve dával najevo nezájem o Senát, před letošními volbami vedlo jeho hnutí velmi intenzivní kampaň. Ve druhém kole mělo hned 17 kandidátů, uspěli však pouze dva z nich. Podle politologa Jakuba Charváta se tyto volby referendem o vládě nestaly, protože k nim dorazila jen pětina oprávněných voličů.

Minulý týden se Babiš těšil z toho, že do druhého kola senátních voleb postoupilo sedmnáct kandidátů jeho hnutí. Spolu s výsledkem komunálních voleb to interpretoval tak, že lidé tyto volby vzali jako referendum o stávající vládě Petra Fialy (ODS).

Druhé kolo senátních voleb ale ANO úspěch nepřineslo. Do Senátu se dostala pouze lékařka a bývalá poslankyně kandidující na Karlovarsku Věra Procházková a v obvodu Frýdek-Místek vyhrál Zdeněk Matušek. Oba doplní ještě senátor Ladislav Václavec, který svůj post obhájil už před týdnem v prvním kole.

"Pokud se to někdo pokusil rámovat jako referendum o vládě, tak buď mobilizace voličů nezafungovala, nebo to referendum nedopadlo tak, jak si dotyčný představoval," komentuje výsledek politolog Jakub Charvát.

Ačkoliv senátní volby přilákaly nejvíce voličů od roku 2010, stále se jich účastnila jen pětina oprávněných voličů. I kvůli tomu se podle politologa nedají považovat za referendum o vládě.

"Volby nebyly ničím přelomové. Výsledky jsou standardní z hlediska účasti i z hlediska toho, kteří kandidáti z jakých stran uspěli," naráží Charvát na to, že v druhém kole k volebním urnám přicházejí spíše vzdělanější a pravicovější voliči.

Jen v sedmi obvodech nevyhrála koalice Spolu

Jasným vítězem voleb je koalice Spolu. Uspělo dvacet jejích kandidátů. Do Senátu se z druhého kola nedostali pouze dva. Volby také potvrdily, že táhnou známé tváře. V Brně se například dostal herec Tomáš Töpfer, v Praze 10 kardiochirurg Jan Pirk.

Symbolem se stal jihlavský souboj předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) a Jany Nagyové (ANO), která je společně s Babišem obžalovaná v případu kolem dotace na stavbu areálu Čapí hnízdo. Nagyová sice jako pouze jedna ze dvou kandidátek ANO získala ve druhém kole více hlasů než v prvním, ale i tak to na vítězství nestačilo. Její protikandidát Vystrčil získal 60 procent hlasů.

"Málokdy bývám dojatý, ale dnes dojatý jsem. Porazili jsme Andreje Babiše, jeho nekonečně mnoho peněz. Ještě jednou děkuji všem voličům za to, jakým způsobem se k těm volbám postavili. Rozhodlo, že tam bylo srdce. Že tam bylo přesvědčení, že to, co děláme, je správné," radoval se Vystrčil.

Kromě Nagyové se Babiš snažil výrazně podpořit také Jaromíra Dědečka, který bojoval proti prvnímu místopředsedovi TOP 09 a nynějšímu senátorovi Tomáši Czerninovi. Ani Dědeček však nezvítězil, když dostal jen 46 procent hlasů.

Nejnapínavějším duelem byl do poslední chvíle ten na Hodonínsku. Kandidátka ANO Ladislava Brančíková vítězila nad starostkou za lidovce Evou Rajchmanovou, nakonec však těsně prohrála. Na druhém místě také velmi těsně skončil zástupce ANO v Novém Jičíně Jaromír Radkovský, který získal 49,2 procenta hlasů. I tady nakonec vyhrála kandidátka lidovců, Ivana Váňová.

Další zástupci ANO prohráli velkým rozdílem, přestože pro veřejnost nebyli až tak neznámí. Například poslanec ANO Milan Brázdil nedosáhl ani na 40 procent, podobně dopadla exposlankyně ANO Andrea Brzobohatá či exprimátor Brna Petr Vokřál. Toho porazil ředitel brněnské hvězdárny Jiří Dušek, který se už před šesti lety do Senátu dostal právě za ANO, nyní kandidoval za ODS. Velkou prohru utrpěl primátor ANO Ústí nad Labem Petr Nedvědický, porazil jej historik a učitel Martin Krsek (Senátor 21).

Kromě ANO neuspěli také Starostové a nezávislí, kteří získali pouze jeden mandát a o čtyři senátory si pohorší. Ještě před dvěma lety přitom pomýšleli na post předsedy Senátu.

Úspěch výrazných žen

Do Senátu se dostalo hned celkem devět žen. Nejvýraznějšího vítězství dosáhla současná pražská radní a kandidátka ODS Hana Marvanová. Se 68 procenty porazila končícího senátora Ladislava Kose. "Ráda bych si chtěla co nejdříve otevřít svou senátní kancelář, protože jsem přesvědčena, že práce v samotném Senátu je jen jedna část senátorské práce," řekla Marvanová.

Bez výraznější stranické podpory šly do voleb další dvě ženy, Daniela Kovářová a Jana Zwyrtek Hamplová. Ta těsně vyhrála nad zástupkyní ANO Lucií Pluhařovou. V tomto obvodu se nedostala do druhého kola Šárka Jelínková, která dosud vede lidovecký senátní klub. Kovářová, která byla v minulosti ministryní spravedlnosti za ODS, získala 54,06 procenta hlasů a porazila kandidáta TOP 09 Karla Naxera.

Na rozložení sil v Senátu se toho po této sobotě příliš nezmění. Ve funkci předsedy horní komory bude pokračovat Vystrčil. Ve volebním štábu po sečtení hlasů zároveň znovu vyloučil svou kandidaturu na prezidenta. ODS a TOP 09 i nadále zůstávají nejsilnějším senátorským klubem, následují KDU-ČSL a nezávislí.