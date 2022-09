Zvítězit neznamená vládnout, říká Vaňková. Věří, že ODS a TOP 09 v Brně neobejdou

Vítězná koalice Společně, ve které jsou ODS a TOP 09, získala v brněnských volbách 25 procent hlasů a v 55členném zastupitelstvu má 16 mandátů. Před čtyřmi lety zvítězilo hnutí ANO, ale stejně skončilo v opozici. „Pevně věřím, že ODS a TOP 09 nakonec zasedne na magistrátu,“ popisuje současná primátorka Brna a lídryně vítězné koalice Markéta Vaňková (ODS). O podobě koalice zatím stále jedná.

Byli jste si jistí, že koalice ODS a TOP 09 vyhraje volby?

Byl to můj cíl, přála jsem si, abychom zvítězili. Přesto mě to velmi potěšilo. Věděla jsem, že to nebude úplně jednoduché. Vítězství beru jako úspěch naší dosavadní vlády a její práce v posledních čtyřech letech.

Máte už v hlavě představu povolební koalice?

Zatím stále ne. Už před volbami jsem avizovala, že bych se chtěla potkat se všemi subjekty, které se do brněnského zastupitelstva dostanou. Znovu si je vyslechnout, zjistit jejich programové priority a podle toho, co se z rozhovorů dozvím, následně popřemýšlím o tom, jaké koalice by byly možné a jaká by byla nejlepší.

Podporujete, podobně jako váš první náměstek Petr Hladík (KDU-ČSL), udržení stávající koalice v Brně - ODS, KDU-ČSL, Piráti a ČSSD, nebo vytvoření nové, stranicky odpovídající vládě Petra Fialy (ODS)?

Obě jsou možné varianty. Ale momentálně se nedokážu vyjádřit k tomu, jestli to dopadne takto, nebo to dopadne jinak. První kapitola, a sice sčítání výsledků voleb, právě končí a nastává druhá kapitola, a to jsou povolební vyjednávání.

Nebojíte se, že vaši vítěznou koalici obejdou strany za vámi, jako tomu bylo v minulých komunálních i krajských volbách v případě hnutí ANO?

Neočekávám to. Jsem si samozřejmě vědoma toho, že vyhrát volby neznamená, že vítěz nakonec bude součástí koalice a bude navrhovat primátora. Mám k obcházení respekt. Pevně věřím, že výsledek volebních vyjednávání bude to, že naše vítězná koalice se stane součástí vlády v Brně.

Čili byste byla pravděpodobně dál primátorkou Brna?

Byl to můj cíl, abych obhájila svůj primátorský post, abychom vyhráli. Šla jsem do voleb s tím, že se chci znovu stát primátorkou na další volební období. Pokud to tak dopadne, budu velmi potěšená. Samozřejmě své znovuzvolení budu brát jako velkou odpovědnost vůči všem Brňanům. Budu dělat maximum pro to, aby se Brno rozvíjelo dál.

Podaří se vám dodržet program a skutečně rozvíjet Brno?

U minulého programu jsme také nepočítali s koronavirovou epidemií ani s válkou na Ukrajině, ani energetickou krizí. Na druhou stranu vše podstatné, co bychom chtěli voličům říci a co chceme, aby se dělo, tak jsme zakomponovali do našeho volebního programu. Jsem připravená čelit všem výzvám, které v následujících čtyřech letech Brno potkají.