Bývalý prezident Klaus volil SPD. Stranu označil za jednu z cest k návratu do normálu

Bývalý prezident Václav Klaus volil v komunálních volbách SPD Tomia Okamury, zmínil to ve svém vystoupení na akci europarlamentní frakce Identita a demokracie v Praze na konci září. Upozornil na to HlídacíPes. Klaus už loni SPD označil jako jednu z cest "k návratu do normálu" a vyzval strany typu SPD nebo Trikolóra, aby šly společně do sněmovních voleb.

"Jsem rád, že mou zemi reprezentuje ve vaší frakci SPD, strana, které jsem dal minulý víkend hlas v komunálních volbách," uvedl Klaus v projevu, jehož přepis je na jeho webových stránkách. Identita a demokracie sdružuje euroskeptické strany včetně těch, které mají blízko ke krajní pravici jako německá AfD či rakouští Svobodní. Česko zastupuje ve frakci právě SPD Tomia Okamury. Nedávné komunální volby označil Klaus za "jarmark marnosti" apolitismu, hnutí a uskupení bez jakékoli ideologie, což podle něj vede k tomu, že jsou politické strany zdiskreditovány a nahrazovány nevolenými politickými aktivisty z různých nevládních organizací. Bývalý prezident se ve svém projevu rovněž vyjádřil k výsledkům parlamentních voleb v Itálii. Klaus poblahopřál k vítězství představitelům strany Lega a dodal, že doufá, že vytvoří se stranami Fratelli d'Italia a Forza Italia silnou a odvážnou vládu. "Věřím, že její hlas bude v Bruselu slyšet. Je to více než nutné," uvedl.