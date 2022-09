Vítězná koalice v Brně bude jednat se všemi. Druhé ANO se chce bránit vyšachování

V Brně slaví vítězství v komunálních volbách koalice Společně, ve které je ODS a TOP 09. Podle některých zástupců současné koalice (ODS, KDU-ČSL, Piráti a ČSSD) se rýsuje její pokračování. Současná i možná budoucí primátorka Markéta Vaňková z ODS prohlašuje, že chce vyjednávat se všemi stranami. Nevylučuje debatu ani s SPD. Druhé ANO ale chce udělat vše pro to, aby ho ostatní strany neobešly.

Markéta Vaňková má velkou šanci udržet si primátorské křeslo další čtyři roky. Jí vedená koalice ODS a TOP 09 získala 25 procent hlasů a volby vyhrála, v městském zastupitelstvu bude mít 16 mandátů.

Složení 55členného zastupitelstva bude pestré, uspělo sedm uskupení. Druhé ANO získalo 13 mandátů, Lidovci a Starostové deset. Následují SPD s Trikolorou a Moravany, Piráti, Zelení a Žít Brno a ČSSD.

Vítězná koalice Spolu zahájí v pondělí jednání o budoucí vládě nad městem. Nejprve s ANO, v úterý se sejde s Lidovci a Starosty, v dalších dnech pak s ostatními. "Chci se potkat se všemi stranami, vyslechnout si jejich programové priority a podle toho si rozmyslím koalici," řekla Aktuálně.cz primátorka Vaňková.

Možné je podle ní i pokračování široké koalice, mimo niž by zůstaly jen SPD a ANO. Dosavadní koalici tvořily strany ODS, KDU-ČSL, Piráti a ČSSD. Vaňková však nevyloučila ani spolupráci s SPD.

Vaňková se nebojí, že by strany s menším počtem zastupitelů obešly vítěze voleb, jako se to stalo v komunálních volbách před čtyřmi lety, kdy v opozici skončilo ANO. "Samozřejmě si uvědomuji, že vyhrát volby neznamená být součástí vládní koalice," dodala. Přesto si je jistá, že ODS a TOP 09 se budou podílet na vedení Brna.

Uděláme všechno, aby nás neobešli

V minulých komunálních volbách zvítězilo v Brně hnutí ANO. Nynější kandidát ANO do Senátu Petr Vokřál tehdy obhajoval post primátora. Po spojení stran ze druhého, třetího, čtvrtého a pátého místa ale vznikla koalice bez ANO.

Předseda ANO Andrej Babiš to tehdy označil za podraz a hnutí si tuto historii stále pamatuje. "Uděláme všechno pro to, aby se neopakovalo," sdělil nyní Aktuálně.cz lídr kandidátky ANO René Černý. Důležité je podle něj v povolebním vyjednávání porovnat programové priority stran.

"Chceme jednat se všemi," vysvětloval ještě před koncem sčítání Černý. Po sečtení všech hlasů ale posmutněl. "Zatím nás nikdo nekontaktoval, nikdo s námi nejedná," říkal Černý v době, kdy už bylo jisté, že ANO skutečně udrží druhou příčku.

Podle politologa Otto Eibla z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity spoléhalo brněnské ANO hlavně na celostátní kampaň Andreje Babiše. "Od ANO už jsme viděli lepší kampaně, ani jejich současný lídr není v Brně příliš známý," podotkl.

V Brně se stala velkým předvolebním tématem například ekologie. "Například pro ODS to ale bylo vynuceným tématem," říká Eibl. Podle něj se musela ODS přizpůsobit tomu, že jiné strany do svého programu napsaly ekologické priority. "Zezelenání města je dnes už povinnou součástí. Bylo by zvláštní, kdyby to strana primátorky neřešila," poznamenal.

Na třetím místě za Spolu a ANO skončila koalice Lidovci a Starostové. Její lídr Petr Hladík pro Aktuálně.cz v polovině sčítání popisoval, jak je připravený na post primátora. "Myslím si, že nejlepší koalice pro Brno by byla ta stávající, tedy ta na vládním půdorysu," popisoval Hladík. Nechce jednat s "SPD a jinými extremisty".

S výsledkem voleb byl Hladík nakonec spokojený. Představoval si, že koalice skončí na prvních třech místech. "Hranicí neúspěchu by pro mě bylo mít pod 15 procent hlasů," vysvětlil. Lidovci a Starostové získali 17 procent.

Komunistům nepomohli ani Slušní lidé

O hlasy se ucházela i dvě uskupení, která politoložka popisuje jako extremistická. Koalice SPD, Trikolory a Moravanů a na druhé straně KSČM, Zemanovci a Slušní lidé, dosud označovaní za krajně pravicové uskupení. "Nutnost nás spojila," vysvětluje koalice neobvyklé spojení na svých stránkách.

"KSČM je přesně ta strana, která by měla profitovat ze současné krize. Navíc je v opozici, proto by mohla kritizovat nedostatky Fialovy vlády," řekla politoložka Petra Mlejnková z brněnské Masarykovy univerzity. Komunisté ale podle ní nedokážou přijít s programem, který by lidi oslovil. "Je to pro ně neuvěřitelně promarněná šance," dodala. Strana podle ní "pomalu odchází ze scény". V Brně dosáhli na necelé jedno a půl procenta hlasů.

Úspěch naopak slavilo SPD, které je podle politoložky na vzestupu. "Program SPD se v Česku upevnil, hnutí získává nové voliče," uvedla Mlejnková. Hnutí Tomia Okamury v Brně kandidovalo s Trikolorou a Moravany, kteří prosazují větší nezávislost Moravy. Získali téměř deset procent hlasů a od minulých voleb si polepšili o dva mandáty.