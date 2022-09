Okamura chtěl projevit odpor k vládě. Zřejmě ale omylem podpořil senátora TOP 09

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura v pátek při komunálních volbách na protest proti vládní politice vhodil do urny přeškrtnutý a natržený volební lístek současného senátora za Prahu 6 Jiřího Růžičku (Spolu). Podle volebního zákona ovšem hlas platí i na lístku, který je poškozený, pokud jsou z něj patrné potřebné údaje.

Protože v Praze 6 nekandiduje do Senátu žádný člen SPD, vyjádřil Okamura svůj nesouhlas s vládní politikou znehodnocením volebního lístku. | Foto: ČTK

"Škrtl jsem jeho volební lístek a ještě jsme ho natrhl. Voleb jsem se tímto zúčastnil, vždycky jsem pro to, abychom k volbám chodili. Můj hlas tak bude započítán mezi odevzdané, tímto jsem však vyjádřil svůj nesouhlas a zároveň snížil procentní výsledek panu Růžičkovi, protože absolutně nesouhlasím s politikou TOP 09 a vládní koalice," řekl Okamura.

Podle volebního zákona je volební lístek neplatný, pokud není na předepsaném tiskopise, je přetržený, nebo není vložený do úřední obálky. Naproti tomu poškozený či přeložený lístek platný je, pokud jsou z něj patrné potřebné údaje. Platnost v takovém případě posuzuje okrsková volební komise.

Právě s odkazem na ustanovení volebního zákona uvedla TOP 09, že Okamurův lístek s Růžičkovým jménem je platný. "Děkujeme srdečně panu Okamurovi za hlas," napsala strana vpodvečer na Twitteru.

„Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje.”



Děkujeme srdečně panu Okamurovi za hlas pro @ruzickavsenatu. Dobrá volba!👍 pic.twitter.com/7QHIBNdL1l — TOP 09 (@TOP09cz) September 23, 2022

Na Praze 6, kde Okamura volil, nekandidoval žádný zástupce SPD. V případě voleb do Senátu by si Okamura přál vznik senátní opozice vůči současné vládní pětikoalici. "Senátní volby mají svoje specifikum, velkou výhodu budou mít ty strany, které už mají dlouhá léta v senátních obvodech starosty a místostarosty. Považoval bych proto za velký úspěch, kdyby někdo z kandidátů SPD postoupil do druhého kola," uvedl.

"V senátních volbách se hraje i o to, aby i ve druhé parlamentní komoře zazníval hlas proti nekompetentní a asociální vládě Petra Fialy (ODS). Protože to dělají tak, že když něco nemohou prohlasovat ve Sněmovně, tak si vezmou na pomoc Senát a úplně tam chybí hlas současné opozice," dodal.

O místo v Senátu se uchází 19 kandidátů SPD, jeden další je nominován za SPD, Trikoloru a Moravany. Bez ohledu na výsledek senátních voleb je jisté, že současná vládní koalice si v horní komoře udrží většinu. O premiérový úspěch v senátních volbách pro SPD se pokoušejí poslanec Jiří Kobza nebo právník Zdeněk Koudelka, který je také kandidátem Trikolory a Moravanů.

Celkové výsledky senátních voleb by mohly být známy do sobotního večera, kompletní výsledky komunálních voleb pravděpodobně v neděli nad ránem.

