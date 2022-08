Volební manuál: Křížky, kroužkování? Jak hlasovat v komunálních a senátních volbách

Češi budou na konci září volit zástupce do obecních zastupitelstev a třetina také do Senátu. Svými hlasy rozhodnou o vedení měst a obcí na následující čtyři roky, nové senátory zvolí na šest let. Aktuálně.cz přináší návod, jakým způsobem v letošních volbách hlasovat.

Kdy se volí?

Volby do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu se konají v pátek 23. a sobotu 24. září 2022. V pátek je možné hlasovat vždy od 14:00 do 22:00 hodin, v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin.

Pokud žádný kandidát nezíská v senátních volbách nadpoloviční většinu hlasů, následuje druhé kolo, kam postupují dva nejúspěšnější kandidáti. Druhé kolo proběhne o týden později, v pátek 30. září a sobotu 1. října.

Kde se volí?

Do zastupitelstev se volí ve všech obcích v Česku. Ve městech, které se člení na části nebo obvody, lidé vybírají současně i místní zastupitelstva. Týká se to Prahy, Brna, Ostravy, Plzně, Ústí nad Labem, Pardubic, Opavy a Liberce.

Volič může hlasovat jen v tom volebním okrsku, kde má trvalý pobyt. Není možné hlasovat jinde jako v případně sněmovních voleb. Adresu svého volebního místa lidé obvykle dostanou spolu s hlasovacími lístky nebo ji najdou na webu nebo úřední desce obce.

Kdo může volit?

Do zastupitelstva může volit český občan, která má v dané obci trvalé bydliště a je mu 18 let nejpozději v druhý den voleb. Volit může i občan členského státu Evropské unie, který má potvrzení o přechodném pobytu, osvědčení o registraci nebo povolení k trvalému pobytu. Musí ale na obecním úřadě předem požádat o zapsání do seznamu voličů (nejpozději dva dny před začátkem voleb).

Do Senátu může volit český občan, kterému je 18 let nejpozději v druhý den voleb. Senátní volby se konají pouze v jedné třetině obvodů (přehled obcí, kde se letos volí).

Jak probíhá hlasování?

Ve volební místnosti se musí volič prokázat platným občanským průkazem nebo pasem. Komise mu poté vydá šedou obálku, do které za zástěnou vloží volební lístek s označenou stranou nebo konkrétními kandidáty. Kde se volí zastupitelstvo města i části nebo obvodu, vloží lidé oba lístky do jedné obálky. Pro volby do Senátu je určena samostatná obálka žluté barvy. Před komisí pak vhodí obálku či obálky do volební urny.

Jak dát preferenční hlasy?

Volič rozděluje určený počet hlasů, který je stejný jako počet zastupitelů dané obce. Hlasy může rozdělit následovně:

1. Vybere si jednu stranu nebo uskupení a křížkem označí velké políčko vedle názvu. Tímto způsobem dostane všechny hlasy celá strana, jednotlivým kandidátům se přerozdělí podle pořadí, v jakém jsou na kandidátce uvedeni. Žádné konkrétní kandidáty už volič neoznačuje, k hlasům by se nepřihlíželo.

2. Místo hlasu pro celou stranu lze křížkem označit jednotlivé kandidáty, a to i z různých stran. Podmínkou ale je označit celkem maximálně tolik kandidátů, kolik se volí zastupitelů. Jinak by byl lístek neplatný.

3. Oba způsoby je také možné kombinovat. Volič může označit křížkem celou stranu a zaškrtnout i jednotlivé kandidáty z jiných stran. V tomto případě se započítají hlasy označeným kandidátům a zbytek dostane označená strana, opět podle pořadí na hlasovacím lístku.

V senátních volbách se nekroužkuje ani nekřížkuje. Každý kandidát je uvedený na samostatném listu, volič jeden z nich vybere, vloží do žluté obálky a vhodí do urny.

Jak můžu volit, když jsem nemocný?

Volič může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, požádat obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat do přenosné volební schránky. Komise může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého okrsku.

Kdy budou známé výsledky?

Sčítání hlasů začíná ihned po uzavření volebních místností, tedy v sobotu po 14:00. Průběžné i konečné výsledky zveřejní Český statistický úřad. Zcela sečteno je u obecních voleb obvykle nejpozději do nedělního rána.