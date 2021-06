Foto: Před 79 lety zmasakrovali nacisté obyvatele Lidic. Jejich domovy "vymazali"

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) svým výrokem o stahování zpravodajců neohrozil činnost české civilní rozvědky v Rusku. Po středečním vyslechnutí šéfa Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) Marka Šimandla vzala toto jeho sdělení na vědomí sněmovní komise pro kontrolu ÚZSI. V tiskové zprávě o tom dnes informoval předseda komise Pavel Blažek (ODS).

Na výrok ministra vnitra z diskuse o kauze explozí muničního skladu ve Vrběticích upozornil server Seznam Zprávy. "My jsme těch posledních pár dnů seděli do noci na ministerstvu vnitra a seděli jsme tam se šéfy tajných služeb a dělali jsem vše pro to, aby ti lidé, o kterých teď hovoříte, nemuseli ani speciálem, ani autem, aby prostě o nich ruská strana nevěděla a v poklidu zmizeli, protože těm by asi nehrozila jen vyhoštění," uvedl Hamáček v České televizi.

Podle serveru tak mohl Hamáček poskytnout ruské straně návod, jak identifikovat příslušníky české rozvědky v době, kdy si země vzájemně vyhostily řadu diplomatů. Blažek uvedl, že stálá komise k záležitosti na svém středečním zasedání vyslechla Šimandla a vedla rozpravu. Poté vzala na vědomí Šimandlovu informaci, že výrok "nijak neohrozil činnost ÚZSI v Rusku".