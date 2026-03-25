Zahraničí

Britská policie zadržela dva muže kvůli útoku na sanitky židovské organizace

„Ten hluk vám otřese kostmi,“ na severu Londýna hořely a explodovaly čtyři sanitky židovské organizace. Policie případ řeší jako útok z nenávisti.

ČTK

Britská policie ve středu zadržela dva muže v souvislosti s pondělním žhářským útokem na čtyři sanitky židovské zdravotnické organizace. Zadrženi byli na dvou místech Londýna a jsou podezřelí z trestného činu žhářství s úmyslem ohrozit život. Britský premiér Keir Starmer v pondělí čin označil za hluboce šokující antisemitský útok.

Čtyři záchranné vozy, které patřily židovské dobrovolnické zdravotnické organizaci Hatzolah, někdo zapálil v noci na pondělí ve čtvrti Golders Green na severu Londýna. Požár nikoho nezranil. Případ začalo vyšetřovat protiteroristické policejní oddělení, jež pátralo po třech podezřelých, které zachytily bezpečnostní kamery.

Ve středu ráno ve dvou bytech v centrálním a severozápadním Londýně policisté zadrželi muže ve věku 45 a 47 let. Oba jsou nyní ve vazbě a policie byty prohledává, uvedla Sky News.

Londýnská policie po útoku oznámila, že vyčlení na ostrahu míst spojených se židovskou komunitou 264 lidí.

Podle vrchního britského rabína Ephraima Mirvise byl žhářský útok na severu Londýna nejnovějším případem v „sérii antisemitských trestných činů po celém světě“.

Vlna útoků na synagogy a další židovské objekty v západních zemích začala po zahájení americko-izraelské války s Íránem na konci února. Neznámí pachatelé zaútočili například na synagogy v Rotterdamu, Lutychu nebo americkém Michiganu či na židovskou školu v Amsterodamu.

