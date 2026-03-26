Video: Nešťastný start ruské jarní ofenzivy. Ukrajinci během pár hodin rozdrtili celý konvoj

Jedna z největších ruských operací posledních měsíců skončila podle Ukrajiny fiaskem. Kolonu techniky a stovky vojáků zastavila kombinace připravené obrany a útoků dronů. Událost naznačuje, že návrat k masovým útokům, typickým pro začátek války, naráží na nové limity moderního bojiště.
„84 kusů techniky, 11 obrněných vozidel, tři tanky a 288 vojáků,“ vyjmenovává komentář ve videu, které na svých sociálních sítích zveřejnil ukrajinský 3. armádní sbor. A výčet ruských ztrát pokračuje dál. Podle Ukrajinců k nim navíc došlo během několika málo hodin.
Záběry z bojiště mezitím ukazují pohled z dronů, které postupně ničí kolonu tanků, zasahují obrněná vozidla a pronásledují prchající pěchotu.
Ruský konvoj se podle serveru Ukrajinska pravda, pravděpodobně 19. března, pokusil o zatím jeden z největších útoků na ukrajinské pozice u Lymanu na východě Ukrajiny. Do operace podle ukrajinské armády vyrazilo přes 500 vojáků, 28 obrněných vozidel a zhruba stovka dalších doprovodných aut.
Přesná čísla nelze nezávisle ověřit, selhání ruské ofenzivy ale potvrdili zdroje média Ukrajinska pravda.
Rusové padli do pasti
Zpět se vrátil jen zlomek poražených sil. Ukrajinci totiž byli podle generála Andrije Bileckého na ruský tlak dlouhodobě připravení. „Více než měsíc a půl jsme pozorovali náznaky, že se připravují k ofenzivě,“ uvedl generál pro ukrajinský portál United24.
Jak ukazuje zveřejněné video, ruský útočný konvoj se dostal do předem připravené léčky. „Většina se ani nestačila dostat k bojové linii,“ konstatuje mluvčí. Ruská strana se zatím k bitvě nijak nevyjádřila.
Deník New York Times v analýze vývoje bojů na Ukrajině označuje útok u Lymanu za návrat k taktice typické pro začátek války. „S nebem plným dronů se ukrajinská i ruská vojska už dávno vzdala velkých útoků mechanizované pěchoty,“ píše list.
Podle vojenského analytika Emila Kastehelmiho je ale návrat k rozsáhlejším operacím pro prolomení stagnující fronty nezbytný. „Pokud chce kterákoliv ze stran dosáhnout výraznějšího úspěchu, musí najít způsob, jak znovu zapojit velké útoky,“ uvedl pro The New York Times.
Návrat k velkým bitvám se Rusům nedaří
Ukrajinské video ale ukazuje, že ruské síly zatím správný recept, jak znovu nasadit velké vojenské kolony na bojiště, kde dominují drony, zatím nenašly.
Naopak podle generála Bileckého roste význam dronů, robotických systémů a dalších moderních technologií. Ty by podle něj mohly do budoucna nahradit až třetinu nasazeného personálu.
Roli v rozdílném přístupu k válce hraje i to, že Ukrajina se na rozdíl od Ruska dlouhodobě potýká s nedostatkem lidských sil. To ji nutí hledat způsoby, jak minimalizovat ztráty a více spoléhat na technologie.
Stále zamrzlá fronta
Boje u Lymanu zároveň zapadají do širšího obrazu jarní ofenzivy ruských sil. Zvýšený tlak na frontě na přelomu zimy a jara se v průběhu války stal opakujícím se vzorcem, kdy rozmrzající terén vytváří podmínky pro nové pokusy o průlom opevněných linií.
Oblast kolem Lymanu patří dlouhodobě k nejtvrdším úsekům fronty na severu Doněcké oblasti, poblíž hranice s Luhanskem.
Po ukrajinském znovudobytí Lymanu na podzim 2022 se linie bojů stabilizovala, v posledních měsících se ale Rusko snaží postupně tlačit ukrajinské jednotky zpět směrem k řece Oskil.
Boje zde mají převážně opotřebovávací charakter, jen výjimečně je narušují větší mechanizované útoky, jako byl ten poslední.