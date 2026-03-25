Uvázlou velrybu na pobřeží Baltu se stále nedaří dostat do moře

Velrybu, která uvázla na mělčině na severu Německa, se stále nedaří dostat do moře. V úterý selhal pokus pomoci jí za použití sacího bagru. Zhruba desetimetrový keporkak je na břehu u města Timmendorfer Strand od noci na pondělí, podle ochranářů stále dýchá a bojuje o přežití.
Snahy o vyproštění velryby, která uvázla na pobřeží Baltského moře nedaleko Lübecku, poutají velkou pozornost německých médií. Zachránit se ji snaží tým odborníků a dobrovolníků. V úterý nasadili sací bagr, který ale neměl dostatek síly, aby odsál zpevněný písek z místa, na kterém kytovec leží. Přijet bude muset silnější stroj, na místo ale dorazí až ve čtvrtek.
Experti z ústavu pro výzkum volně žijících zvířat ve městě Büsum už dříve uvedli, že na břehu uvázl pravděpodobně mladý samec. Samice keporkaků se samy na průzkumné plavby podle nich nevydávají.
Podle agentury DPA uvázl keporkak na písčině v noci na pondělí, z vody mu ční jen hřbet a zvuky, které vydává, jsou slyšet stovky metrů daleko. "Musíme bohužel teď jen přihlížet a čekat, jak to půjde dál," uvedl ve středu Carsten Mannheimer z ekologické organizace Sea Shepherd. Naděje, že se keporkaka podaří živého dostat zpět do hlubších částí Baltu, podle něj ale stále je.