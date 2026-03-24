Na Ukrajině se bojuje i bez vojáků. Jediný robot ubránil frontu 45 dní

Bez jediného vojáka v první linii. Ukrajinský pojízdný dron podle armády nahradil pěchotu a po dobu 45 dní bránil frontu před ruskými útoky. Záběry ukazují, jak rychle se z původně experimentálních technologií stává běžná součást války.
Ukrajinský pojízdný dron dokázal sám uhájit úsek fronty po celých 45 dní. Takovým úspěchem jednoho ze svých válečných strojů se pochlubila třetí útočná brigáda ukrajinské armády.
Pojízdný dron osazený kulometem podle příspěvku na telegramu brigády dokázal zastat pozici celé jednotky pěchoty a palbou odrazit opakované útoky ruských jednotek.
„Technologie přestávají být jen experimentem a postupně přebírají ty nejnebezpečnější úkoly na frontě, takže lidé už nemusí riskovat své životy. Naše ‚železo‘ na videu to jasně dokazuje,“ uvedli ukrajinští vojáci.
Dron byl po celých 45 dní ovládán na dálku vojáky, kteří se v jeho řízení střídali z bezpečí bunkru mimo přímou bojovou linii. Jak ukazuje video, představující stroj s označením DROID TW 12.7, operátoři využívají běžné vybavení známé z herního prostředí – několik monitorů a ovladače z videoherních konzolí.
Podrobnou prezentaci pojízdného dronu DROID přináší ukrajinský vojenský kanál na YouTube UNITED24.
Sci-fi se na Ukrajině stává realitou
Poslední zprávy z ukrajinského bojiště ukazují, že roboti se postupně stávají důležitou součástí ukrajinské armády. Video dalšího vojenského kanálu z Ukrajiny, Weapons of Victory, kromě DROIDa prezentuje i sebevražedné pojízdné drony.
Tato malá vozítka naložená až sedmi kilogramy trhavin jsou podle ukrajinských vojáků výjimečně efektivní zejména v rozbíjení opevněných pozic Rusů. Vojenský záznam z videa kanálu ukazuje například jednu z úspěšných misí sebevražedných dronů, která skončila zajetím několika ruských vojáků bez jediného výstřelu ze zbraní ukrajinské pěchoty.
Pomyslnou „vyšší ligu“ představují takzvaní humanoidní roboti, tedy stroje, které tvarem připomínají lidské tělo. Ovládá je umělá inteligence. Dva takové obdržela ukrajinská armáda tento měsíc od americké společnosti Foundation.
„Humanoidní vojáci mohou být neocenitelní při zásobování a průzkumu, zejména na místech, kam se drony nedostanou, například do bunkrů,“ vysvětlil pro magazín Time spoluzakladatel společnosti Mike LeBlanc.
Válka jako zátěžový test
Humanoidní roboti tak v ukrajinské armádě projdou prvním zátěžovým testem ve skutečné bojové zóně. Cílem je, aby do budoucna dokázali zastat jakoukoliv roli doposud vykonávanou pouze lidmi – od řízení vojenských vozidel po ovládání zbraní, jako jsou granátomety.
Robotizovaná válka ale nese i svá rizika. Zajaté nebo zneškodněné drony mohou být cenným zdrojem zpravodajských informací, protože obsahují uložená operační data.