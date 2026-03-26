Klima, gender, Palestina… Expert vysvětluje, co vedlo levicové studenty k terorismu

Pardubický soud poslal do vazby dva obviněné z terorismu kvůli žhářskému útoku na prostory pardubické firmy LPP Holding. Jde o mladého muže a ženu, kteří jsou aktivní v krajně levicových feministických kruzích. Muž je Egypťan, studující v Praze, žena je Češka. Hrozí Česku nějaká nová vlna krajně levicového terorismu? Hlavním motivem je podle experta na terorismus Miroslava Mareše Palestina.
„Otázka Palestiny je jako mobilizační téma krajní levice v celé Evropě velmi silná. Mladí radikálové se vidí jako zachránci utlačovaných Palestinců proti imperialistickému Izraeli,“ vysvětluje motivaci útočníků Miroslav Mareš. Šíře jejich boje je ale větší – může jít o sexuální menšiny, zvířata i klima. „Mladí krajní levičáci vidí vše optikou utlačovatel–utlačovaný. Utlačovatel je patriarchální společnost. Ale také imperialismus a sionismus. Ale také lidé jako celek, kteří utlačují zemi.“
„Akcí na podporu Palestiny jsme už zažili i v Česku dost a možná někteří cítili jakousi frustraci z toho, že to nikam nevede. Mohli si myslet, že takovou akcí jako v Pardubicích posunou to hnutí dále a ukážou svoji schopnost něco dělat. A můžeme spekulovat o tom, jestli to přišlo z jejich řad, nebo jestli tam byl ještě nějaký ‚agent‘ zvenku,“ dodává.
Krajně levicové kolektivy dokázaly loni poměrně vysokou míru organizace, když zablokovaly pražský Pochod pro život. „Jsou to různé kolektivy, ale jsou zároveň propojeny s částí etablované scény. Třeba na blokádě Pochodu pro život jsme viděli i politiky, dokonce i parlamentních stran,“ připomíná Mareš. Co se týká jejich politické orientace, nemá Mareš jasno. „Sám se v tom ztrácím, jestli je tam víc anarchismu, nebo už neomarxismu.“
Mohly k rozvoji radikálního podhoubí přispět fakulty, na kterých obvinění studují? „Některé fakulty stylem výuky, tím, jak normativně prolnou některé obory neomarxistickým nebo woke náhledem, tak mohou k sobě poutat takové typy lidí a propojí se tam části učitelstva a studenstva. Ale nerad bych to paušalizoval. Může to být relativně malá skupina lidí, která vytvoří dojem, že tak vypadá celá fakulta,“ uklidňuje Mareš.