Čtyři sanitky v plamenech. Londýn řeší útok na židovskou záchrannou službu

„Ten hluk vám otřese kostmi,“ na severu Londýna hořeli a explodovali čtyři sanitky židovské organizace. Policie případ řeší jako útok z nenávisti.
Čtyři sanitky v plamenech a exploze uprostřed noci. Na severu Londýna zřejmě došlo ke žhářskému útoku na židovskou zdravotnickou organizaci Hatzolah, který policie vyšetřuje jako zločin z nenávisti. „Londýňané se nenávisti ani zastrašování nezaleknou,“ reagoval starosta Sadiq Khan.
Čtyři sanitky patřící místní pobočce židovské dobrovolnické organizace Hatzolah byly na severu Londýna zapáleny. Britská policie případ vyšetřuje jako zločin z nenávisti. Při útoku z pondělního brzkého rána nebyl nikdo zraněn. Pachatelé se zatím nepřihlásili.
„První explozi jsem uslyšel doma. Když jsem vyběhl na ulici, právě explodovala třetí sanitka. Ten hluk vám otřese kostmi,“ popsal svědek požáru Mark Reisner pro televizi Sky News.
Reisner, který bydlí v blízkém sousedství, je přesvědčený, že šlo o cílený útok na místní židovskou komunitu. „To, že někdo odpálí několik sanitek, rozhodně není náhoda,“ dodal.
Britský premiér Keir Starmer útok odsoudil jako „hluboce šokující antisemitské žhářství“. „Antisemitismus nemá v naší společnosti žádné místo,“ uvedl a vyzval veřejnost, aby případné informace předala policii.
Trojice pachatelů
Podle záznamu z bezpečnostní kamery mají být pachateli tři lidé. K incidentu došlo v pondělí kolem druhé hodiny ráno. Pátrání po trojici podezřelých potvrdila i policejní vedoucí inspektorka Sarah Jacksonová.
Starosta Londýna Sadiq Khan označil čin za zbabělý útok na židovskou komunitu. „Londýňané se ale nikdy nezaleknou takové nenávisti a zastrašování,“ dodal.
Hatzolah je síť židovských dobrovolnických organizací, které provozují sanitky a zajišťují rychlou zdravotnickou pomoc v místech s významnou židovskou komunitou po celém světě. Pomáhají však židovským i nežidovským obyvatelům.
Model této služby vznikl v 60. letech v newyorské čtvrti Brooklyn a postupně se rozšířil do dalších zemí včetně Austrálie, Ukrajiny, Brazílie či Rakouska.
Organizace je známá velmi rychlými dojezdovými časy. Například v některých částech New Yorku dokážou její dobrovolníci dorazit k pacientovi do dvou minut, v Izraeli se průměr pohybuje kolem tří minut.