Budoucnost vzdělávání přišla s Melanií. Představila robota, který chce učit děti

Robot v lidské podobě, který se představil jako „Figure 03“, se připojil k Trumpové ve Východním sále Bílého domu.
Humanoidní robot se prošel po červeném koberci v Bílém domě a doprovodil první dámu Melanii Trumpovou na technologický summit o budoucnosti vzdělávání. Neobvyklý host, který se představil jako „Figure 03“, přivítal účastníky hned v 11 jazycích.
Robot v lidské podobě se objevil v Bílém domě během setkání „Fostering the Future Together“, kde Melania Trumpová vyzvala k širšímu využití umělé inteligence ve školách. První dáma Spojených států popsala, jak by v blízké budoucnosti hypotetický humanoidní učitel mohl okamžitě čerpat z klasických studií, matematiky i dalších oborů a poskytovat studentům personalizovanou výuku podle jejich tempa učení a „emocionálního stavu“.
„Figure 03“ je podle Trumpové prvním humanoidním robotem vyrobeným v USA, který navštívil Bílý dům. Mezi účastníky konference byla Olena Zelenská, manželka ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, Brigitte Macronová, manželka francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, a Sara Netanjahuová, manželka izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.
Technologickou vizi podpořila i americká ministryně školství Linda McMahon, zatímco francouzská první dáma Brigitte Macron varovala před riziky technologií a přílišným časem dětí u obrazovek.
Prezident Donald Trump zároveň jmenoval do nové rady pro umělou inteligenci šéfy technologických gigantů Marka Zuckerberga, Larryho Ellisona a Jensena Huanga. Umělá inteligence se podle něj stává klíčovým polem strategické soutěže s Čínou.