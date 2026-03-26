Přeskočit na obsah
Benative
26. 3. Emanuel
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Zahraničí

Budoucnost vzdělávání přišla s Melanií. Představila robota, který chce učit děti

Robot v lidské podobě, který se představil jako „Figure 03“, se připojil k Trumpové ve Východním sále Bílého domu.

Jan Bezucha
Humanoidní robot se prošel po červeném koberci v Bílém domě a doprovodil první dámu Melanii Trumpovou na technologický summit o budoucnosti vzdělávání. Neobvyklý host, který se představil jako „Figure 03“, přivítal účastníky hned v 11 jazycích.

Robot v lidské podobě se objevil v Bílém domě během setkání „Fostering the Future Together“, kde Melania Trumpová vyzvala k širšímu využití umělé inteligence ve školách. První dáma Spojených států popsala, jak by v blízké budoucnosti hypotetický humanoidní učitel mohl okamžitě čerpat z klasických studií, matematiky i dalších oborů a poskytovat studentům personalizovanou výuku podle jejich tempa učení a „emocionálního stavu“.

Mezi účastníky konference byla i Brigitte Macronová, manželka francouzského prezidenta.Foto: Reuters

„Figure 03“ je podle Trumpové prvním humanoidním robotem vyrobeným v USA, který navštívil Bílý dům. Mezi účastníky konference byla Olena Zelenská, manželka ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, Brigitte Macronová, manželka francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, a Sara Netanjahuová, manželka izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.

Figure 03 je pokročilý humanoidní robot třetí generace představený v říjnu 2025, navržený pro domácí i komerční využití s důrazem na masovou výrobu.Foto: Figure AI

Technologickou vizi podpořila i americká ministryně školství Linda McMahon, zatímco francouzská první dáma Brigitte Macron varovala před riziky technologií a přílišným časem dětí u obrazovek.

Prezident Donald Trump zároveň jmenoval do nové rady pro umělou inteligenci šéfy technologických gigantů Marka Zuckerberga, Larryho Ellisona a Jensena Huanga. Umělá inteligence se podle něj stává klíčovým polem strategické soutěže s Čínou.

Nejnovější videa
Další videa
