Srážka letadla s hasičským vozem si vyžádala vážná zranění pilotů. Letiště stojí

Na newyorském letišti LaGuardia se dnes v noci srazilo letadlo společnosti Air Canada s hasičským vozem. Čtyři lidé jsou zraněni, letiště kvůli nehodě přerušilo provoz.
Informují o tom místní úřady a server NBC News, podle něhož utrpěli vážná zranění pilot a druhý pilot stroje se 76 pasažéry a čtyřmi členy posádky.
Nehoda se udála v neděli kolem 23:45 (dnes 4:45 SEČ), když letadlo typu Bombardier CRJ-900 po přistání v rychlosti zhruba 48 kilometrů v hodině narazilo do hasičského vozu, uvedl zdroj NBC News. Podle úřadů hasičský vůz právě zasahoval u jiného incidentu.
Proč se tak stalo, zatím není jasné. Stroj, který přiletěl z Montrealu, po nehodě podle fotografií zveřejněných na sociálních sítích skončil s přední částí ve vzduchu a vážně poškozeným kokpitem.
Federální úřad pro letectví (FAA) letiště po nehodě uzavřel, aby ji mohl vyšetřit.
Kvůli tomu, že je ve Spojených státech znovu částečně omezeno financování vládních úřadů, pracují někteří zaměstnanci letišť bez nároku na plnou mzdu. Mnozí z nich se proto nahlásili na nemocenskou.
Americký prezident Donald Trump o víkendu potvrdil, že na pomoc zaměstnancům Úřadu pro bezpečnost v dopravě (TSA), kteří mají na starost bezpečnostní kontroly na letištích, ode dneška vyšle na pomoc agenty Úřadu pro imigraci a cla (ICE).
