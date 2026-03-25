Armáda ve střehu. Elektrárnu na východě NATO trefil dron z ruského vzdušného prostoru

Do estonského vzdušného prostoru vlétl kolem čtvrté hodiny ranní neznámý dron. Směřoval ze vzdušného prostoru sousedního Ruska a narazil do komínu elektrárny poblíž hranice. Následně byl v pobaltské republice spuštěn varovný systém, úřady nicméně uklidňují obyvatelstvo, že Estonsko nebylo cílem zásahu. Havarovaný dron byl hlášen i v Lotyšsku.
Na místě podle estonské veřejnoprávní televize ERR zasahovali odminovači, policie a další bezpečnostní složky vyšetřující incident. „Podle současných informací nebyl dron namířen na Estonsko. Probíhají počáteční operace a vyšetřování objasní přesné okolnosti,“ uvedla k tomu estonská generální státní zástupkyně Astrid Asiová.
Podle prvního hodnocení společnosti Enefit Power nedošlo k bezprostřednímu poškození elektrárny a incident nebude mít významný dopad na estonskou energetickou soustavu.
Ukrajina v noci zaútočila drony na ruský baltský přístav Usť-Luga v Leningradské oblasti, která sousedí s Estonskem. Není proto vyloučena verze, že jde o zbloudilý ukrajinský dron. Elektrárna v Auvere se od ruského přístavu nachází pouhých zhruba 50 kilometrů, k ruské hranici, již tvoří řeka Narva, je to dokonce méně než kilometry tři od místa dopadu dronu.
„Toto je dopad totální ruské agrese. Můžeme předpokládat, že budeme svědky dalších podobných incidentů,“ varovala generální ředitelka estonské policie Margo Pallosonová.
Premiérka Kristen Michalová pak na dopolední tiskové konferenci zdůraznila, že Estonsko nebylo cílem dnešního dronového incidentu. Podle ní šlo podle všeho o důsledek ukrajinského útoku na ruskou Usť-Lugu.
Estonský systém oznamování hrozeb ve středu ráno poslal na mobilní telefony lidí po celé zemi oznámení: „Obranné síly: Vzhledem k ruské agresi proti Ukrajině existuje v regionu hrozba spojená s dronem. Pokud nějaký uvidíte, ukryjte se,“ zněla zpráva.
Podle ministra obrany Hanna Pevkura nicméně v současné době Estonsku nic bezprostředního nehrozí. Preventivně podle jeho vyjádření vzlétly kolem třetí hodiny ranní z letecké základny Ämari také italské stíhačky.
Havarovaný dron byl hlášen také v lotyšské obci Dobročina. „Přibližně ve 2:19 ráno naše senzory zaznamenaly letící objekt přibližující se do lotyšského vzdušného prostoru z ruské strany. Objekt jsme sledovali, po zhruba 20 minutách však zmizel z dosahu našich elektromagnetických senzorů. Akustické senzory jej nicméně nadále zachytily během letu. Na místo byla vyslána jednotka protivzdušné obrany, avšak ještě během jejího přesunu objekt explodoval,“ uvedl zástupce náčelníka společného štábu lotyšských národních ozbrojených sil Egils Leščinskis.
