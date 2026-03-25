Největší vzdušný útok od začátku války. Rusko poslalo na Ukrajinu bezmála tisíc dronů

Během 24 hodin vyslalo Rusko na Ukrajinu rekordních 948 dronů. Noční útoky po celé zemi následovala i neobvyklá denní vlna náletů. Přestože se ukrajinské protivzdušné obraně podařilo většinu útočných dronů zneškodnit, zemřelo při náletech sedm lidí a nejméně 50 dalších bylo zraněno.
Nejvíc raněných si vyžádaly nálety na Lvov, vzdálený jen 70 kilometrů od hranice s Polskem. Svědek denního útoku na město pro Kyiv Independent uvedl, že lidé utíkali od pomníku krále Danyla Halyckého jako při teroristickém útoku. „Bylo to poprvé, co jsem něco takového zažil přímo v centru,“ popsal.
Drony zasáhly dvě městské čtvrti a poškodily Bernardinský klášter, významnou památku řeckokatolické církve, uvedl gubernátor Lvovské oblasti Maksym Kozytskyi.
Terčem útoků se stal také Ivano-Frankivsk na západě Ukrajiny, kde po náletech zemřeli dva lidé, další jsou zraněni. Výbuchy byly hlášeny také ve městech Ternopil, Vinnycja, Žitomir nebo Chmelnyckyj. Ruské drony rovněž zamířily na Kyjev a v odpoledních hodinách letectvo hlásilo, že útok pokračuje také nad mnoha dalšími samosprávnými oblastmi Ukrajiny.
Poradce ukrajinského ministerstva obrany Serhij Flash na svém facebookovém profilu uvedl: „Náš protivník neustále mění taktiku masivních úderů. Snaží se najít slabá místa a prorazit naši protivzdušnou obranu. Nyní zvolil strategii úderu rozloženého v čase.“
K odražení vzdušného útoku byly nasazeny všechny dostupné prostředky protivzdušné obrany. Z 948 dronů jich bylo zneškodněno 906, což je bez nadsázky významný úspěch, píše server Militarnyi.