Reklama
Reklama
Zahraničí

Největší vzdušný útok od začátku války. Rusko poslalo na Ukrajinu bezmála tisíc dronů

Lvov zasažený dronovými útoky

Zuzana Marková

Během 24 hodin vyslalo Rusko na Ukrajinu rekordních 948 dronů. Noční útoky po celé zemi následovala i neobvyklá denní vlna náletů. Přestože se ukrajinské protivzdušné obraně podařilo většinu útočných dronů zneškodnit, zemřelo při náletech sedm lidí a nejméně 50 dalších bylo zraněno.

Reklama

Nejvíc raněných si vyžádaly nálety na Lvov, vzdálený jen 70 kilometrů od hranice s Polskem. Svědek denního útoku na město pro Kyiv Independent uvedl, že lidé utíkali od pomníku krále Danyla Halyckého jako při teroristickém útoku. „Bylo to poprvé, co jsem něco takového zažil přímo v centru,“ popsal.

Drony zasáhly dvě městské čtvrti a poškodily Bernardinský klášter, významnou památku řeckokatolické církve, uvedl gubernátor Lvovské oblasti Maksym Kozytskyi.

Terčem útoků se stal také Ivano-Frankivsk na západě Ukrajiny, kde po náletech zemřeli dva lidé, další jsou zraněni. Výbuchy byly hlášeny také ve městech Ternopil, Vinnycja, Žitomir nebo Chmelnyckyj. Ruské drony rovněž zamířily na Kyjev a v odpoledních hodinách letectvo hlásilo, že útok pokračuje také nad mnoha dalšími samosprávnými oblastmi Ukrajiny.

Poradce ukrajinského ministerstva obrany Serhij Flash na svém facebookovém profilu uvedl: „Náš protivník neustále mění taktiku masivních úderů. Snaží se najít slabá místa a prorazit naši protivzdušnou obranu. Nyní zvolil strategii úderu rozloženého v čase.“

Reklama
Reklama

K odražení vzdušného útoku byly nasazeny všechny dostupné prostředky protivzdušné obrany. Z 948 dronů jich bylo zneškodněno 906, což je bez nadsázky významný úspěch, píše server Militarnyi.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama