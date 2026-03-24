Parádní ukrajinská trefa. Rusové o škodách mlží, snímky ukazují, jak moc je úder bolí

Ukrajina zřejmě zasáhla citlivé místo ruské energetiky. Po dronovém útoku na terminál v Primorsku hlásí Moskva pouze omezené škody, nezávislé snímky ale ukazují rozsáhlý požár. Úder přichází v době rostoucích cen ropy a rozvolnění amerického embarga proti Rusku.
Ukrajině se zřejmě podařil zásadní úder proti ruské energetice i byznysu. V pondělí zasáhla rozsáhlým dronovým útokem ruský přístav a ropný terminál Primorsk u Baltského moře.
Videa na sociálních sítích ukazují sérii mohutných výbuchů a stoupající oblaka černého kouře, která jsou vidět na kilometry daleko. Nebe nad Primorskem zakrývají už druhým dnem.
Guvernér Leningradské oblasti, ve které přístav leží, Alexandr Drodenko, po útoku napsal na svůj Telegram, že ruská protivzdušná obrana sestřelila 70 dronů. Dodal, že poškozený byl jeden ropný rezervoár. Satelitní snímky zveřejněné a ověřené redakcí rádia Svobodná Evropa ale ukazují čtyři hořící zásobníky a plameny šířící se k dalším.
Ukrajinský dronový útok měl podle agentury Reuters zároveň dočasně omezit provoz i druhého velkého přístavu v oblasti Usť-Luga. Dočasně omezený byl i provoz letiště v Petrohradu.
Ztráta přichází chvíli po uvolnění embarga
Primorsk je nejvýznamnějším ruským ropným terminálem na Baltském moři. Podle ukrajinského deníku Kyiv Independent odbaví ročně v průměru 60 milionů tun ropy. Přístav zároveň představuje klíčový uzel pro operování ruské stínové flotily.
Útok přichází necelé dva týdny poté, co americký prezident Donald Trump dočasně uvolnil embargo na nákup ruské ropy.
Ke kroku americký prezident přistoupil kvůli stále rostoucím cenám ropy, které zvýšila válka v Íránu.
Dočasné uvolnění embarga může ruské ekonomice přinášet až 150 milionů dolarů denně, uvádí deník Kyiv Independent.