23. 3. Ivona
Obrazem: Tankový prapor po korejsku. Rodinná jízda Kimových novým obrněncem

Severokorejský vůdce Kim Čong-un s dcerou Kim Ču-e testují nový tank na ofenzivním taktickém výcviku.

Jan Bezucha
Armádní cvičiště v Severní Koreji zažilo scénu hodnou slavného Tankového praporu. Místo hrdinů Škvoreckého románu však byla hlavní „herečkou“ Kim Ču-e, dcera vůdce KLDR Kim Čong-una. Vojenské cvičení se tak proměnilo v rodinnou show pro fotografy.

Na severokorejské cvičiště vyjela hvězda dne: Kim Ču-e seděla přímo za řízením zcela nového tanku. Otec, Kim Čong-un, s úsměvem a nezbytnou cigaretou ležérně dohlížel na její manévry a patrně kontroloval, zda jeho dědička zvládne svou první „tankovou zkoušku“.

North Korean leader Kim Jong Un supervises what North Korean state news agency KCNA reports is an offensive tactical drill involving a new type of tank, at a training base in Pyongyang
Kim Čong-un, se svou dcerou Kim Ču-e, na tanku během taktického výcviku.Foto: Reuters

Experti upozorňují, že tank jel pomalu a po rovině, pro propagandu však šlo o symbolický debut, první krok ke „kontrole armády“ pro budoucí generaci vůdců. Pchjongjang tak v rámci propagandistické ofenzivy ukázal, že tanky nejsou jen pro vojáky, někdy si je může vyzkoušet i rodina.

Kim Čong-un, doprovázený svou dcerou Kim Ču-e, na tanku během ofenzivního taktického výcviku.Foto: KCNA
