Obrazem: Tankový prapor po korejsku. Rodinná jízda Kimových novým obrněncem

Severokorejský vůdce Kim Čong-un s dcerou Kim Ču-e testují nový tank na ofenzivním taktickém výcviku.
Armádní cvičiště v Severní Koreji zažilo scénu hodnou slavného Tankového praporu. Místo hrdinů Škvoreckého románu však byla hlavní „herečkou“ Kim Ču-e, dcera vůdce KLDR Kim Čong-una. Vojenské cvičení se tak proměnilo v rodinnou show pro fotografy.
Na severokorejské cvičiště vyjela hvězda dne: Kim Ču-e seděla přímo za řízením zcela nového tanku. Otec, Kim Čong-un, s úsměvem a nezbytnou cigaretou ležérně dohlížel na její manévry a patrně kontroloval, zda jeho dědička zvládne svou první „tankovou zkoušku“.
Experti upozorňují, že tank jel pomalu a po rovině, pro propagandu však šlo o symbolický debut, první krok ke „kontrole armády“ pro budoucí generaci vůdců. Pchjongjang tak v rámci propagandistické ofenzivy ukázal, že tanky nejsou jen pro vojáky, někdy si je může vyzkoušet i rodina.