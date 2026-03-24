Desetimetrová velryba uvázla na pláži v Německu, záchrana zatím marná

Na severu Německa nedaleko Lübecku uvázla na pláži velryba. Ochranáři se snaží dostat zhruba desetimetrového keporkaka zpět do moře, zatím se jim to ale nedaří. Případ upoutal velkou pozornost německých médií.
Velrybu na mělčině u města Timmendorfer Strand objevili lidé v noci na pondělí. Odborníci i dobrovolníci se pokoušejí ji zachránit od pondělního poledne. Doufali, že se kytovce podaří do hlubších částí Baltského moře dostat za přílivu v noci na úterý. Ochranáři nasadili lodě, nafukovací čluny i drony místních hasičů. V úterý ráno ale uvedli, že úsilí bylo marné.
Jak budou záchranné práce pokračovat, není teď jasné. Experti z ústavu pro výzkum volně žijících zvířat ve městě Büsum uvedli, že se pravděpodobně jedná o mladého samce. Samice keporkaků se samy na průzkumné plavby podle nich nevydávají. Podle Carstena Mannheimera z ochranářské skupiny Sea Shepherd se velrybě zatím daří dobře. Dýchá, vydává zvuky a sem tam zvedne hlavu.
