„Tady nestříleli ani Němci.“ Rusko šokovalo útokem na relativně bezpečné město

Dronový útok na Lvov zranil desítky lidí a poničil památku UNESCO. „Moskvě není nic svaté jen útočí a ničí,“ říká starosta města.
Výbuchy v samém centru, hořící domy a poškozené památky. Město na dalekém západě Ukrajiny se stalo jedním z cílů patrně největšího ruského dronového útoku od začátku války. Sebevražedné drony Šáhid zasáhly i místa, která byla dosud považována za relativně bezpečná.
Ukrajinské město Lvov na západě země se v úterý stalo jedním z cílů mimořádně rozsáhlého ruského dronového útoku. Výbuchy zazněly přímo v historickém centru a zasáhly i oblasti, které byly dosud považovány za relativně bezpečné.
Podle místních úřadů dopadly drony do dvou městských částí, kde začaly hořet obytné domy. Ukrajinské úřady zatím hovoří o několika desítkách zraněných, oběti na životech nehlásí.
Jedním z nejcitlivějších zásahů přitom bylo poškození komplexu Bernardinského kláštera, který leží v památkově chráněném centru Lvova, zapsaném na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Oheň zasáhl budovy v areálu, rozsah škod úřady teprve vyhodnocují.
Místní popisují útok jako bezprecedentní. „Cílili přímo na obytné domy. Moskvě není nic svaté, jen útočí a ničí,“ uvedl pro agenturu AP starosta města Andrij Sadovyj.
Ani Němci na klášter nestříleli
Podle něj je situace o to více šokující, že historické centrum města bylo v minulosti ušetřeno i během velkých válek. „Nikdo na něj nestřílel za Němců ani dříve,“ doplnil starosta.
Další svědci popisují okamžitou paniku, kterou útok za bílého dne ve srovnání s relativně klidnou západní částí Ukrajiny vyvolal.
„Lidé utíkali od památníku Danyla Halyckého, jako by šlo o teroristický útok,“ popsal Jarema Semaniv, který byl od místa dopadu jen několik set metrů. „Tohle je rozhodně něco nového, nic podobného jsme v centru města za celou válku nezažili,“ dodal.
Útok na Lvov byl přitom jen jednou z částí mnohem širší operace. Během 24 hodin vyslalo Rusko na Ukrajinu rekordních 948 dronů. Noční útoky po celé zemi následovala i neobvyklá denní vlna náletů.
Přestože se ukrajinské protivzdušné obraně podařilo většinu útočných dronů zneškodnit, při náletech zemřelo napříč celou zemí sedm lidí a nejméně 50 dalších bylo zraněno.