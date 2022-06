Potravinová krize potrvá kvůli válce roky, varuje Světová obchodní organizace

9:59

Potravinová krize vyvolaná válkou na Ukrajině by mohla trvat roky, pokud se nepodniknou kroky k jejímu řešení. Uvedla to generální ředitelka Světové obchodní organizace (WTO) Ngozi Okonjová-Iwealová. Upozornila, že nedostatek pšenice a hnojiv způsobený válkou by mohl zasáhnout zejména africké země.

Válka nyní brání ve vývozu milionů tun obilí z ukrajinských skladů a přístavů, což vede k prudkému růstu cen. Ukrajina je významným vývozcem pšenice, na jejích globálních dodávkách se podílí zhruba devíti procenty. Má rovněž 42procentní podíl na globálním trhu se slunečnicovým olejem a 16procentní podíl na globálním trhu s kukuřicí