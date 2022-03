Obávané zbraně na Ukrajině: Jak vypadají v akci Javeliny, Bayraktary či ruské rakety

Deník Aktuálně.cz přináší grafiku o zbraních a vojenské technice, kterou obě strany konfliktu využívají.

Bezpilotní letoun určený k průzkumu, kdy předává zjištěná data v reálném čase. Je také schopen na zjištěné prioritní cíle sám útočit. Dron pohání levný pístový motor a v současnosti patří k nejžádanějším výrobkům tureckého obranného průmyslu. Nenáleží sice ve srovnání s americkými či izraelskými k nejsilnějším bezpilotním letounům, avšak v poměru cena-výkon patří k tomu nejlepšímu, co je na trhu. Turci Bayraktar nasadili do bojů v Libyi, kde se velmi osvědčil. Podobně efektivní byl v nedávné válce o Náhorní Karabach na straně Ázerbájdžánu proti Arménii. Při obraně Ukrajiny patří Bayraktary, které kupuje také Polsko, k nejúčinnějším zbraním - i průzkumným.

I v moderním boji stále mimořádně výkonná zbraň, která má původ v sovětských kaťuších z let druhé světové války. Grad byl zkonstruován k palbě na velká uskupení pěchoty, ale i ničení palebných prostředků a bojové techniky protivníka. Od roku 1964 byl kromě sovětské armády zaveden do řady dalších vojsk téměř všech kontinentů s výjimkou Severní Ameriky, Austrálie a Antarktidy. Jedná se o levnou zbraň s velkým účinkem, jejíž používání v oblastech s civilním obyvatelstvem hraničí s válečným zločinem. Ukrajincům se Gradem dokonce podařilo těžce poškodit (podle některých zpráv potopit) nejmodernější ruskou válečnou loď, korvetu Vasilij Bykov.

Komentář: Proč Rusko vede minulou válku?Milan Mikulecký, bezpečnostní analytik a poradce, který působí v oblasti Blízkého východu

Agrese Kremlu na Ukrajinu odhaluje starou pravdu, že armády a jejich generálové se často připravují na minulé války. Typické je to i pro postup ruské armády, například v pronikání tankových klínů bez zajištění letecké podpory. Ani plány na likvidaci politického vedení Ukrajiny a jeho nahrazení loutkovou vládou (což carské Rusko a pak i Sovětský svaz několikrát předvedly) nemohly kvůli podrobným zpravodajským informacím o přípravách ruské armády na útok obstát.

Fakt, že i bezesporu zkušený ruský generální štáb bojuje podle pravidel minulé války, lze přičíst několika příčinám.

Ruskou společnost stále více deformuje korupce, rozkrádání státního majetku. Třebaže v čele generálního štábu jsou špičkoví stratégové typu Valerije Gerasimova, jeho moderní strategie, unikátní bojový pěchotní komplet "vojáka budoucnosti" Ratnik, systém šifrovaného spojení ERA či nový tank T-14 Armata a těžké obrněné vozidlo T-15 nebyly do ruské armády nikdy masově zavedeny. Nic z této “supervýzbroje” nebylo do bojů na Ukrajině nasazeno. Proč? Astronomické částky, které Kreml investoval do modernizace armády, byly rozkradeny. Ve finále Rusko vytáhlo do boje techniku, na které sloužili tátové a dědečkové Rusů, kteří dnes umírají na Ukrajině. Ruská armáda není sborem, za který ho Kreml v posledních letech prezentoval na vojenských přehlídkách na Rudém náměstí.