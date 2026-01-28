Přeskočit na obsah
Zahraničí

Fico byl prý po setkání s Trumpem v šoku. Prezident popírá zvěsti o psychickém zdraví

ČTK

Slovenský premiér Robert Fico vyjádřil při setkání s evropskými lídry na summitu v Bruselu minulý týden šok z rozpoložení amerického prezidenta Donalda Trumpa, kterého navštívil 17. ledna v jeho floridském sídle Mar-a-Lago.

Podle zdrojů slovenský premiér uvedl, že na něj šéf Bílého domu při osobním setkání působil „nebezpečně“.Foto: Úrad vlády Slovenskej republiky
S odvoláním na pět nejmenovaných evropských diplomatických zdrojů to napsal server Politico. Bílý dům zprávu označil za dezinformaci a schůzku popsal jako pozitivní a produktivní. Fico později zprávu serveru rovněž popřel.

Fica, jednoho z mála evropských politiků, který často podporuje Trumpův postoj k údajným slabinám Evropské unie, podle serveru znepokojil „psychický stav“ amerického prezidenta, sdělili listu dva z diplomatů. Podle nich slovenský premiér uvedl, že na něj šéf Bílého domu při osobním setkání působil „nebezpečně“.

Svůj dojem ze schůzky s Trumpem měl Fico podle zdrojů Politica popsat v neformálním rozhovoru s kolegy z dalších unijních zemí na okraj mimořádné Evropské rady 22. ledna. Ačkoliv žádný z diplomatických zdrojů nebyl u schůzky osobně přítomen, o obsahu rozhovoru je nezávisle na sobě informovali vrcholní představitelé jejich zemí.

Čtyři ze zdrojů pocházejí ze čtyř různých unijních administrativ a pátým je vysoce postavený úředník v EU. Všichni shodně uvedli, že neznají konkrétní obsah Trumpových vyjádření, která u Fica vyvolala zmíněnou reakci.

Probruselské lži, tvrdí Fico

„Důrazně odmítám lži nenávistného, probruselského liberálního portálu Politico. Na summitu jsem ani neformálně se žádným premiérem nebo prezidentem nemluvil o své návštěvě v USA,“ uvedl Fico v prohlášení.

Podle Fica je cílem webu jenom rozbíjet konstruktivní vztahy, které Slovensko má „na všechny čtyři světové strany“. Uvedl, že to se vztahuje i na zájem Slovenska diverzifikovat svůj mírový jaderný program a spolupracovat i se Spojenými státy.

Zástupkyně mluvčí Bílého domu Anna Kellyová uvedla, že „jde o naprosto a zcela falešné zprávy od anonymních evropských diplomatů, kteří se snaží být relevantní. Setkání v Mar-a-Lagu bylo pozitivní a produktivní“.

Jeden z evropských diplomatů naopak serveru Politico sdělil, že Fica schůzka s Trumpem patrně „traumatizovala“. Fico podle jednoho z diplomatů evropským kolegům sdělil, že Trump působil, jako by přišel o rozum.

„Přišel o rozum,“ měl tvrdit traumatizovaný Fico

Tento popis ostře kontrastuje s Ficovými veřejnými vyjádřeními k schůzce s Trumpem. Premiér na Facebooku pozvání na Floridu označil za známkou respektu a důvěry od amerického prezidenta. Diskutovali prý o Ukrajině a také o společném názoru, že EU se nachází v „hluboké krizi“. Fico setkání popsal jako neformální a otevřený rozhovor.

Fico, který během své cesty do USA podepsal dohodu o civilní jaderné spolupráci s Washingtonem, se ve videu naopak nezmínil o Trumpových tvrzeních ohledně Grónska ani o americké operaci, při níž byl začátkem ledna zajat a do Spojených států unesen venezuelský lídr Nicolás Maduro, kterého USA viní z narkoterorismu.

Obavy o zdraví amerického prezidenta se „rychle stávají častějším tématem rozhovorů na všech úrovních“, uvedl úředník EU, který se podílí na politických diskusích v Bruselu.

Devětasedmdesátiletý Trump přitom opakovaně a důrazně odmítá, že by trpěl jakýmkoli onemocněním ovlivňujícím jeho kognitivní funkce, a tento týden v rozhovoru s New York Magazine prohlásil, že netrpí Alzheimerovou chorobou.

