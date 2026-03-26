Budí český Kromlech oprávněné rozpaky? Hratelnost skřípe, potenciál je ale obrovský

České studio Perun Creative vydalo do předběžného přístupu ambiciózní RPG Kromlech, které sází na obtížnost, keltskou estetiku a netradiční herní systémy. V novém díle podcastu Krotitelé bossů PR manažer studia Pavel Makal vysvětluje, proč hra vyšla právě teď – a proč podle něj má být náročná, i když se to mnohým nelíbí.
Kromlech se krátce po vydání do early accessu stal terčem kritiky kvůli vysoké obtížnosti i technickému stavu. Podle Pavla Makala ale šlo o očekávanou reakci. „Ten první den byl skutečně náročný, ty recenze se nám nečetly dobře. Ale rychle jsme reagovali, upravil se začátek hry i síla nepřátel a dnes už je to spíš skill issue,“ říká s nadsázkou. Studio podle něj musí složitě balancovat mezi výzvou a férovostí, protože příliš jednoduchá hra by zase rychle ztratila napětí.
Kromlech kombinuje prvky akčního RPG a roguelite struktury, kde hráč postupuje v cyklech a každé selhání ho posouvá dál. Smrt neznamená jen restart, ale i zkušenost – a to jak hráčskou, tak herní. Postava si ponechává odemčené schopnosti a další prvky RPG systému, takže každý další pokus začíná z výhodnější pozice. „Hráč má selhávat. Má nezvládnout všechny krize a nést jejich důsledky,“ popisuje Makal základní filozofii hry, která ale všem novým hráčům nemusí být hned po chuti. Právě kombinace učení a postupného posilování má podle něj zajistit, že obtížnost není překážkou, ale součástí designu.
Jedním z výrazných prvků je také samotné zasazení. Místo častých vikingských nebo fantasy kulis se tvůrci rozhodli pro keltskou inspiraci, kterou doplňuje vertikálně členěná mapa plná skrytých cest, podzemí a nečekaných odboček. Hra tak sází spíš na objevování než na klasický otevřený svět zaplevelený ikonkami úkolů.
Navzdory výtkám ke stavu hry si studio za vydáním stojí. Důvodem je nejen další vývoj, ale i ekonomická realita menšího týmu. Kromlech vzniká bez velkého vydavatele a s omezenými zdroji, takže zapojení hráčů a jejich zpětné vazby je pro vývoj zásadní. Právě následující měsíce mají rozhodnout o tom, jestli se z ambiciózního projektu stane výrazný český titul, nebo zůstane jen zajímavým experimentem.