Nejsme papouškem Bruselu, uvedl Fico po setkání s Trumpem

Americký prezident Donald Trump jednal v sobotu se slovenským premiérem Robertem Ficem ve svém domě na Floridě o válce na Ukrajině, o Evropské unii či o slovensko-americké spolupráci v jaderné energetice, informoval dnes Fico na facebooku při návratu ze Spojených států.
Oba politici se podle premiéra mimo jiné shodli, že Evropská unie se nachází v hluboké krizi. Jednání se zúčastnili také americký šéf diplomacie Marco Rubio a jeho slovenský protějšek Juraj Blanár.
"Předmětem diskuzí byla řada mezinárodních otázek; zaměřili jsme se zejména na Ukrajinu a americké zástupce naše postoje zajímali, protože věděli, že nepapouškujeme Brusel a dlouhodobě vyjadřujeme své vlastní názory na válku na Ukrajině," řekl Fico.
Slovensko a Maďarsko dlouhodobě kritizují unijní vojenskou pomoc Ukrajině, která se už téměř čtvrtým rokem brání ruské agresi.
"Nevyhnuli jsme se ani diskuzi o hodnotách EU, její konkurenceschopnosti, energetické a migrační politice a všichni jsme se shodli na tom, že EU je institucí, která se nachází v hluboké krizi," uvedl slovenský premiér na facebooku.
Podle Fica se na Floridě hovořilo i o americko-slovenských vztazích, včetně rozvoje jaderné energetiky. "Obě země si plně uvědomují, že závažné energetické výzvy nelze řešit větrnými turbínami nebo fotovoltaikou, ale že základem pro budoucnost je rychlý rozvoj jaderné energie," poznamenal Fico. Podrobnosti ale neuvedl.
V pátek zástupci obou zemí podepsali ve Washingtonu mezivládní dohodu o spolupráci v civilní jaderné energetice. Její součástí je výstavba jaderného bloku o výkonu 1200 megawattů podle amerického návrhu v jaderné elektrárně Jaslovské Bohunice; výstavbu má mít na starosti společnost Westinghouse.
Slovenská opozice kritizovala, že Ficova vláda nehodlá partnera pro výstavbu nového jaderného zdroje vybrat ve veřejné soutěži. Opoziční představitelé mimo jiné poukazují na skutečnost, že Česko v podobné situaci tendr zorganizovalo.
ŽIVĚKongres ODS rozhoduje, kdo doplní Kupku a Portlíka v novém vedení. Zájemců je šest
Po sobotním zvolení Martina Kupky předsedou Občanské demokratické strany a Tomáše Portlíka jeho statutárním zástupcem pokračuje kongres ODS volbou řadových místopředsedů.
Dolly Partonová složila na 3 000 písní. Přispěla i na vývoj vakcíny proti covidu
Zpěvačka, autorka písní, herečka i filantropka Dolly Partonová, která je považována za první dámu americké country, oslaví 19. ledna osmdesátiny. Za šest desítek let své kariéry natočila na padesát studiových alb, prodala přes 100 milionů nosičů a složila na 3 000 písní.
Evropské filmové ceny rozdány. Snímek Citová hodnota vyhrál v pěti kategoriích
Evropským filmem roku se letos stal snímek Citová hodnota dánsko-norského režiséra Joachima Triera. Uspěl také v kategoriích za nejlepší režii, scénář i herecké výkony. Výsledky byly oznámeny během slavnostního večera v Berlíně. Film tak získal ocenění ve všech pěti svých nominacích. Nejlepšími herci jsou Stellan Skarsgard a Renate Reinsveová za role ve filmu Citová hodnota.
Vojáci už ví, čím nahradí stárnoucí pandury. Nový ministr k miliardovému obchodu mlčí
Obraně se konečně podařilo uzavřít analýzu, na jejímž základě nakoupí přes 250 nových kolových obrněných vozidel za desítky miliard korun. Zásadní materiál předali úředníci vojákům předposlední den loňského roku. Dokument poslouží jako základní ukazatel pro to, jestli české pozemní síly dál zůstanou závislé na českém koncernu CSG, nebo se vyzbrojí obrněnci západní výroby.
Uhýbá pohledem a nosí sluchátka. Barbie má autismus a boří mýty o „dokonalé“ kráse
Po panence s Downovým syndromem a s diabetem 1. typu nyní firma Mattel uvedla na trh první Barbie s autismem. Panenka má odrážet některé způsoby, jak děti s autismem vnímají a komunikují se světem. Její design zahrnuje například ohebné klouby, sluchátka proti hluku či tablet pro symbolovou komunikaci. Je to další případ, kdy Barbie zpodobňuje lidi s postižením.